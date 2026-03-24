تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يساعد في التنبؤ بالانهيارات الأرضية

Lebanon 24
24-03-2026 | 14:13
A-
A+
الذكاء الاصطناعي يساعد في التنبؤ بالانهيارات الأرضية
الذكاء الاصطناعي يساعد في التنبؤ بالانهيارات الأرضية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً جديدة في التنبؤ بالكوارث الطبيعية، إذ يطور العلماء أنظمة قادرة على رصد مؤشرات الانهيارات الأرضية قبل وقوعها، ما قد يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح وتقليل الخسائر المادية حول العالم.

وفي قرية كيمتانغ الواقعة في نيبال، كشفت صور التقطها قمر صناعي وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي عن وجود منطقة غير مستقرة أسفل القرية، ما يشير إلى خطر مرتفع لحدوث انهيار أرضي محتمل. وأظهرت الخرائط مناطق الخطر باللون الأحمر، في حين بدت بقية التلال أكثر استقراراً.

وأوضحت الباحثة أنتوانيت تورديسيلاس، من جامعة ملبورن، أن تحركات التربة تبدأ بشكل دقيق وغير مرئي، لكنها تصبح قابلة للرصد عبر صور الرادار الفضائية، حيث يمكن تتبع التغيرات في الأرض على مدى أيام أو حتى سنوات قبل وقوع الكارثة.

وتعتمد هذه التقنية على بيانات من القمر الصناعي Sentinel-1، الذي يستخدم موجات الرادار لرصد تحركات الأرض بدقة عالية. ويتيح الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من هذه البيانات بسرعة تفوق القدرات البشرية.

وتشهد الانهيارات الأرضية تزايداً في مختلف أنحاء العالم، نتيجة عوامل عدة أبرزها التغير المناخي والأنشطة البشرية مثل البناء والتعدين. وفي الولايات المتحدة، تتسبب هذه الظاهرة سنوياً في مقتل ما بين 25 و50 شخصاً، إضافة إلى أضرار بمليارات الدولارات.

وفي أوروبا، يعمل باحثون على تحليل مئات آلاف المنحدرات في بريطانيا العظمى، حيث تم تحديد آلاف المواقع التي تشهد تحركات أرضية طفيفة قد تنذر بانهيارات مستقبلية.

كما تُستخدم تقنيات مماثلة لرصد الانهيارات الثلجية، إذ طوّر باحثون في سويسرا أنظمة تعتمد على تحليل صور الكاميرات الجبلية لاكتشاف الانهيارات فور حدوثها، ما يساعد السلطات على الاستجابة السريعة.

ويرى خبراء أن هذه التطورات تمثل نقلة نوعية في فهم سلوك الأرض، حيث لم تعد الجبال تبدو ثابتة كما كانت تُعتقد، بل هي في حركة مستمرة وإن كانت بطيئة. ومع استمرار تطوير هذه التقنيات، قد يصبح التنبؤ بالكوارث الطبيعية أكثر دقة، ما يمنح المجتمعات فرصة أفضل للاستعداد وتقليل المخاطر.

 
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24