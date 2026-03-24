الذكاء الاصطناعي يساعد في التنبؤ بالانهيارات الأرضية

باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً جديدة في التنبؤ بالكوارث الطبيعية، إذ يطور العلماء أنظمة قادرة على رصد مؤشرات الانهيارات الأرضية قبل وقوعها، ما قد يسهم في إنقاذ آلاف الأرواح وتقليل الخسائر المادية حول العالم.

وفي قرية كيمتانغ الواقعة في نيبال، كشفت صور التقطها قمر صناعي وتحليلها بواسطة عن وجود منطقة غير مستقرة أسفل القرية، ما يشير إلى خطر مرتفع لحدوث انهيار أرضي محتمل. وأظهرت الخرائط مناطق الخطر باللون الأحمر، في حين بدت بقية التلال أكثر استقراراً.

وأوضحت الباحثة أنتوانيت تورديسيلاس، من جامعة ملبورن، أن تحركات التربة تبدأ بشكل دقيق وغير مرئي، لكنها تصبح قابلة للرصد عبر صور الرادار الفضائية، حيث يمكن تتبع التغيرات في الأرض على مدى أيام أو حتى سنوات قبل وقوع الكارثة.

وتعتمد هذه التقنية على بيانات من القمر الصناعي Sentinel-1، الذي يستخدم موجات الرادار لرصد تحركات الأرض بدقة عالية. ويتيح الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من هذه البيانات بسرعة تفوق القدرات البشرية.

وتشهد الانهيارات الأرضية تزايداً في مختلف أنحاء العالم، نتيجة عوامل عدة أبرزها التغير المناخي والأنشطة البشرية مثل البناء والتعدين. وفي ، تتسبب هذه الظاهرة سنوياً في مقتل ما بين 25 و50 شخصاً، إضافة إلى أضرار بمليارات الدولارات.

وفي ، يعمل باحثون على تحليل مئات آلاف المنحدرات في العظمى، حيث تم تحديد آلاف المواقع التي تشهد تحركات أرضية طفيفة قد تنذر بانهيارات مستقبلية.

كما تُستخدم تقنيات مماثلة لرصد الانهيارات الثلجية، إذ طوّر باحثون في سويسرا أنظمة تعتمد على تحليل صور الكاميرات الجبلية لاكتشاف الانهيارات فور حدوثها، ما يساعد السلطات على الاستجابة السريعة.

ويرى خبراء أن هذه التطورات تمثل نقلة نوعية في فهم سلوك الأرض، حيث لم تعد الجبال تبدو ثابتة كما كانت تُعتقد، بل هي في حركة مستمرة وإن كانت بطيئة. ومع استمرار تطوير هذه التقنيات، قد يصبح التنبؤ بالكوارث الطبيعية أكثر دقة، ما يمنح المجتمعات فرصة أفضل للاستعداد وتقليل المخاطر.