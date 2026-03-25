القمر لم يعد مجرد محطة.. ناسا تُخطط لخطوة جديدة هذا ما ستفعله

25-03-2026 | 02:00
القمر لم يعد مجرد محطة.. ناسا تُخطط لخطوة جديدة هذا ما ستفعله
القمر لم يعد مجرد محطة.. ناسا تُخطط لخطوة جديدة هذا ما ستفعله photos 0
كشف مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) جاريد إيزاكمان ان الوكالة تخطط لتحويل برنامجها الفضائي الخاص بالقمر ووضع رواد فضاء عليه بشكل دائم.

ولفت إيزاكمان أمس الثلاثاء إلى أن "الوقت يمر خلال هذا التنافس العظيم على القوة، وسوف يقاس النجاح أو الفشل بالشهور وليس بالسنوات".

وأضاف أن ناسا سوف تستثمر حوالي 20 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، وسوف تقيم قاعدة على القمر من خلال عشرات المهمات".

وأعلنت ناسا عن اتباع نهج مرحلي لبناء القاعدة، مع تعليق مشروع محطة الفضاء "جيتواي"، التي تدور حول القمر في صورته الحالية، وتحويل التركيز إلى إقامة البنية التحتية لإتاحة عمليات مستدامة على سطح القمر.

وذكر إيزاكمان أن "ناسا ملتزمة بتحقيق شبه المستحيل مرة أخرى، وهو العودة إلى القمر قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب، وبناء قاعدة على القمر، وتحقيق تواجد دائم، والقيام بالأشياء الأخرى اللازمة لضمان القيادة الأميركية في الفضاء".

