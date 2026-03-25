Advertisement

هاتف جديد من OnePlus.. وهذه مواصفاته

25-03-2026 | 05:00
هاتف جديد من OnePlus.. وهذه مواصفاته
أصدرت oneplus هاتفها الجديد الذي جهّز بمواصفات وتقنيات متطورة، وحصل على كاميرات توفر للمستخدم إمكانية توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة.

وتميز هاتف OnePlus بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (150.6/71.8/8.4) ملم، وزنه 194 غ، وزوّد بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM  للاتصال بالشبكات الخلوية.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.32 بوصة، دقة عرضها (1216/2460) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، سطوعها يصل على 1800 nits، وكثافتها تعادل 460 بيكسل/الإنش تقريبا، وتعمدت بتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بطبقة Crystal Shield Glass.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OxygenOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 265 غيغابايت و1 تيرابايت.

وحصل الهاتف على قدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية الثنائية العدسة التي أتت بدقة (50+50) ميغابيكسل، والقادرة على توثيق فيديوهات 8K، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته OnePlus أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.(روسيا اليوم)







Advertisement
Advertisement
