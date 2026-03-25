بعد عامين على إطلاقه.. إغلاق مفاجئ لتطبيق الذكاء الاصطناعي Sora

أعلنت شركة " " (OpenAI) عن إغلاق تطبيقها المستقل لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي "سورا" (Sora)، بعد أقل من عامين فقط على إطلاقه.

وكان تطبيق "سورا" قد وصف عند ظهوره بأنه "لحظة تيك توك" في عالم (بمعنى تشبيهه بالتحول الهائل الذي أحدثه تطبيق تيك توك في صناعة المحتوى الرقمي)، لكن مساره جاء مشابها لتطبيق "فاين" (Vine) ، مع فارق جوهري أن الأخير تحول إلى ظاهرة ثقافية واسعة، بينما عانى "سورا" من عدم قدرته على تجاوز موجة الضجة الإعلامية التي أحاطت بانطلاقته.

وفي بيان رسمي، قالت الشركة: "نودع سورا اليوم، ونوجه شكرنا لكل من أبدع من خلاله، أو شارك محتواه، أو ساهم في بناء مجتمع حوله. ما أنجزتموه كان مهما، ونحن ندرك أن هذا القرار مخيب للآمال".



وجاء القرار بشكل مفاجئ، ولم تقدم " إيه آي" أي تفسير واضح حول أسباب إيقاف التطبيق. واكتفت بالقول إنها ستعلن لاحقا عن الجداول الزمنية وخطوات حفظ بيانات المستخدمين، ما ترك المبدعين والمطورين في حالة ترقب.



يذكر أن "سورا" أطلق رسميا للجمهور في أواخر عام 2024، ولاقى اهتماما كبيرا بفضل جودة المقاطع الواقعية التي ينتجها. ثم شهد إصدار نسخته الثانية في أيلول 2025، التي قدمت قفزة تقنية جديدة في مجال توليد الفيديو. (روسيا اليوم)