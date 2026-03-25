تكنولوجيا وعلوم

بعد عامين على إطلاقه.. إغلاق مفاجئ لتطبيق الذكاء الاصطناعي Sora

Lebanon 24
25-03-2026 | 08:59
بعد عامين على إطلاقه.. إغلاق مفاجئ لتطبيق الذكاء الاصطناعي Sora
بعد عامين على إطلاقه.. إغلاق مفاجئ لتطبيق الذكاء الاصطناعي Sora
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) عن إغلاق تطبيقها المستقل لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي "سورا" (Sora)، بعد أقل من عامين فقط على إطلاقه.
 
وكان تطبيق "سورا" قد وصف عند ظهوره بأنه "لحظة تيك توك" في عالم الذكاء الاصطناعي (بمعنى تشبيهه بالتحول الهائل الذي أحدثه تطبيق تيك توك في صناعة المحتوى الرقمي)، لكن مساره جاء مشابها لتطبيق "فاين" (Vine) القصير، مع فارق جوهري أن الأخير تحول إلى ظاهرة ثقافية واسعة، بينما عانى "سورا" من عدم قدرته على تجاوز موجة الضجة الإعلامية التي أحاطت بانطلاقته.
 
وفي بيان رسمي، قالت الشركة: "نودع سورا اليوم، ونوجه شكرنا لكل من أبدع من خلاله، أو شارك محتواه، أو ساهم في بناء مجتمع حوله. ما أنجزتموه كان مهما، ونحن ندرك أن هذا القرار مخيب للآمال".

وجاء القرار بشكل مفاجئ، ولم تقدم "أوبن إيه آي" أي تفسير واضح حول أسباب إيقاف التطبيق. واكتفت بالقول إنها ستعلن لاحقا عن الجداول الزمنية وخطوات حفظ بيانات المستخدمين، ما ترك المبدعين والمطورين في حالة ترقب.

يذكر أن "سورا" أطلق رسميا للجمهور في أواخر عام 2024، ولاقى اهتماما كبيرا بفضل جودة المقاطع الواقعية التي ينتجها. ثم شهد إصدار نسخته الثانية في أيلول 2025، التي قدمت قفزة تقنية جديدة في مجال توليد الفيديو. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تحقيق أمني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف بيانات المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق مواعدة جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تؤجل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "أفوكادو"
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24

