حاسب لوحي جديد من Tecno.. هذه مواصفاته

طرحت Tecno حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة في أسواق أجهزة أندرويد الذكية.



وتميز Tecno Megapad SE بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات، أبعاده (254.7/165.7/7) ملم، وزنه 498 غ، وزوّد بمنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية.



وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1200/1929) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، سطوعها 440 nits، كثافتها تعادل 207 بيكسل/الإنش.



ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.



وأتت كاميرته الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.



ودعمته Tecno بأربعة مكبرات صوت مع تقنية Dolby Atmos، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.(روسيا اليوم)











