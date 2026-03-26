تكنولوجيا وعلوم
هاتف منافس جديد من سامسونغ
Lebanon 24
26-03-2026
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
سامسونغ
لإطلاق هاتف جديد حصل على مواصفات وتقنيات ممتازة، وسيطرح بأسعار منافسة.
وحصل هاتف
galaxy
A37 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/78.2/7.4) ملم، وزنه 196 غ، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للعمل مع الشبكات الخلوية، وشريحة موديم متطور للاتصال بشبكات 5G.
شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 1900 nits، وحميت بزجاج +Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8.5، ومعالج Exynos 1480، ومعالج رسوميات Xclipse 530، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة macro، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
