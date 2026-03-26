تكنولوجيا وعلوم

هاتف منافس جديد من سامسونغ

Lebanon 24
26-03-2026 | 05:00
تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد حصل على مواصفات وتقنيات ممتازة، وسيطرح بأسعار منافسة.
 
وحصل هاتف galaxy A37 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/78.2/7.4) ملم، وزنه 196 غ، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للعمل مع الشبكات الخلوية، وشريحة موديم متطور للاتصال بشبكات 5G.

شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 1900 nits، وحميت بزجاج +Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8.5، ومعالج Exynos 1480، ومعالج رسوميات Xclipse 530، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة macro، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم) 
