ويكيبيديا تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى المقالات

أعلنت النسخة من ويكيبيديا عن سياسة جديدة تمنع محرري المنصة من استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لإنشاء أو إعادة صياغة محتوى المقالات، في خطوة تهدف إلى حماية دقة وموثوقية المعرفة المجتمعية.

جاء القرار في وقت تتزايد فيه أدوات في مختلف المجالات، من كتابة الرسائل الإلكترونية إلى إنتاج المحتوى ، مما يجعل من الصعب التمييز بين النصوص البشرية وتلك المولدة آليًا، وهو تحدٍ كبير لمنصة تعتمد على المعلومات القابلة للتحقق.

قيود استخدام الذكاء الاصطناعي

تنص السياسة الجديدة على أن محرري ويكيبيديا لا يمكنهم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج أو إعادة صياغة المقالات بشكل كبير، حيث أن هذا الاستخدام يتعارض غالبًا مع معايير المنصة الأساسية، خصوصًا المتعلقة بالتحقق من المصادر والمصداقية.

ومع ذلك، تركت ويكيبيديا استثناءين محدودين:

تحسين الكتابة الشخصية: يمكن للمحررين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة النصوص وتحسين الأسلوب والقواعد، بشرط مراجعة جميع التغييرات بدقة قبل النشر. الترجمة: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد مسودة الترجمة، على أن يكون المحرر ملمًا باللغتين ويتحقق من دقة النصوص ويصحح أي أخطاء قبل النشر.

وأكدت المنصة أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تغير المعنى المقصود للنصوص حتى عند إعطاء تعليمات واضحة، وهو ما قد يؤدي إلى تقديم معلومات غير مدعومة بالمصادر.

تحديات الكشف والتطبيق

رغم القيود الجديدة، يبقى تطبيقها صعبًا، إذ أن أدوات كشف النصوص المولدة آليًا لا تزال غير دقيقة بالنسبة للتطور السريع للنماذج. كما يمكن لبعض الكتاب البشريين أن يكتبوا بأسلوب يشبه النصوص الآلية، ما يزيد خطر الأخطاء أو تجاوز الانتهاكات.

ويعمل ويكيبيديا كنظام من المجتمعات المستقلة، ما يعني أن سياسة النسخة الإنجليزية لا تنطبق عالميًا. على سبيل المثال، طبقت النسخة قاعدة أكثر صرامة، تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، بما في ذلك للتحسين والترجمة.

يشير هذا القرار إلى نهج حذر من ويكيبيديا في مواجهة الذكاء الاصطناعي، سعيًا للحفاظ على مصداقيتها في ظل صعوبة التمييز بين الكتابة البشرية والآلية.