Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بسعر منافس ومواصفات ممتازة.. تعرّفوا إلى هاتف Vivo الجديد

Lebanon 24
27-03-2026 | 02:00
بسعر منافس ومواصفات ممتازة.. تعرّفوا إلى هاتف Vivo الجديد
بسعر منافس ومواصفات ممتازة.. تعرّفوا إلى هاتف Vivo الجديد photos 0
روجت شركة vivo لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس قريبا.

ويتميز هاتف iQOO Z11 بهيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.7/76.1/8.3) ملم، وزنه 216غ.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 5000 nits، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 8500، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC8، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وأتت كاميرته الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 9020 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط.(روسيا اليوم)


Advertisement
Advertisement
