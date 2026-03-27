بسعر منافس ومواصفات ممتازة.. تعرّفوا إلى هاتف Vivo الجديد

روجت شركة vivo لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس قريبا.



ويتميز هاتف iQOO Z11 بهيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.7/76.1/8.3) ملم، وزنه 216غ.



وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 5000 nits، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا.



ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 8500، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC8، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.



وأتت كاميرته الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.



ودعمته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 9020 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط.(روسيا اليوم)







