تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بالفيديو.. روبوتات بشرية المظهر لخدمة الزبائن داخل أهم مطاعم العالم

Lebanon 24
27-03-2026 | 03:54
A-
A+
بالفيديو.. روبوتات بشرية المظهر لخدمة الزبائن داخل أهم مطاعم العالم
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف أحد فروع "ماكدونالدز" في الصين ملامح جديدة لمستقبل قطاع الوجبات السريعة، بعدما أدخل روبوتات ذكية ذات هيئة بشرية للمساعدة في استقبال الزبائن وتقديم الطلبات والتفاعل معهم داخل المطعم.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" عدداً من هذه الروبوتات وهي تقف خلف طاولة الخدمة في فرع بمدينة شنغهاي، مرتدية الزي الأحمر والأصفر الخاص بالسلسلة، وتؤدي مهام اعتاد العاملون القيام بها، من الترحيب بالزبائن إلى المساعدة وتسليم الطلبات.

كما بدت الروبوتات حاضرة في الجانب التفاعلي والترفيهي داخل المطعم، إذ ظهرت وهي تتواصل مع الزبائن، فيما لاحق الأطفال روبوتات أصغر حجماً كانت تتحرك بين الطاولات، في مشهد يعكس دخول التكنولوجيا إلى تفاصيل تجربة الطعام اليومية.

وطورت هذه الروبوتات شركة "Keenon Robotics" المتخصصة في حلول الروبوتات الخدمية، وقالت إن مشاركتها في العمل داخل "ماكدونالدز" تمثل نموذجاً لدمج الأتمتة في الخدمة اليومية بما يعزز التفاعل مع العملاء.

ولم تكشف "ماكدونالدز" بعد ما إذا كانت هذه التجربة ستبقى محدودة أو ستتوسع لاحقاً، إلا أنها تعكس اتجاهاً متنامياً لدى الشركات الكبرى لاختبار تقنيات الروبوتات بهدف رفع الكفاءة وتحسين تجربة الزبائن.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتسارع فيه تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات في قطاعات مختلفة، ما يفتح نقاشاً متزايداً حول تأثير الأتمتة على سوق العمل وإمكان إحلال الآلات مكان بعض الوظائف التقليدية.

وفي هذا السياق، تبدو المطاعم من أكثر البيئات المناسبة لتجربة هذه الحلول، نظراً إلى حاجتها المستمرة إلى السرعة والانضباط وتوافر اليد العاملة.

وفي موازاة ذلك، تحدثت تقارير صحافية عن توسع استخدام الروبوتات في شركات كبرى مثل "أمازون"، حيث باتت الآلات تؤدي دوراً متزايداً في نقل البضائع والفرز والتعبئة ودعم عمليات التوصيل، في مؤشر واضح إلى اتساع حضور الأتمتة في سلاسل التشغيل.

أما في تجربة "ماكدونالدز"، فيتركز الاختبار حالياً على الوظائف التي تتطلب تواصلاً مباشراً مع الزبائن، وهي من أكثر الجوانب حساسية في عمليات الأتمتة، في محاولة لقياس كفاءة هذه الروبوتات ومدى تقبل الناس لها داخل بيئة حقيقية.

وفي المقابل، تشير دراسات حديثة إلى أن التوسع في استخدام الروبوتات قد يضغط على فرص العمل المتاحة لأصحاب المهارات المتدنية، ويحد من فرص تقدمهم المهني، ما يوسع النقاش حول آثار الأتمتة إلى ما هو أبعد من بعدها التقني المباشر. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منوعات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الخدمة اليومية

روسيا اليوم

ماكدونالدز

دونالد

النقاش

روسيا

روبوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24