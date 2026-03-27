أبل تطلق تحديثاً جديداً لنظام Vision Pro يركز على جودة الصوت المكاني

أطلقت شركة "أبل" تحديثاً برمجياً جديداً يستهدف نظارتها للواقع المختلط Vision Pro، يركز بشكل أساسي على تحسين تقنية "الصوت المكاني" (Spatial Audio)، لتقديم تجربة أكثر واقعية وانغماساً للمستخدمين.



ويهدف التحديث الجديد إلى جعل الصوت يتفاعل بدقة أكبر مع البيئة المحيطة وحركة الرأس، مما يعزز الشعور بالوجود داخل المحتوى الافتراضي، سواء عند مشاهدة الأفلام أو إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق "فيس تايم".

كما يعالج توزيع الترددات الصوتية لضمان نقاء أعلى وتناغم أعمق بين ما يراه المستخدم وما يسمعه، في خطوة تعكس إصرار الشركة على تطوير إمكانيات نظارتها الثورية.