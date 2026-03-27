وداعاً لتقسيم "الهارد ديسك".. أسباب تقنية تجعل هذا الإجراء "من الماضي"

كشف تقرير تقني عن تحول في مفاهيم التعامل مع وحدات التخزين، مؤكداً أن تقسيم "الهارد ديسك" (Partitioning) الذي كان إجراءً رائجاً في السابق، بات غير ضروري في الوقت الحالي لعدة أسباب تقنية وعملية.



وتتلخص الأسباب الخمسة في أن التقسيم لم يعد يرفع من أداء القرص كما كان في السابق، خاصة مع انتشار أقراص "SSD" التي تعمل بآلية تختلف عن الأقراص الميكانيكية القديمة.

كما أن أنظمة التشغيل الحديثة، مثل " 11"، توفر أدوات متطورة لإدارة الملفات والنسخ الاحتياطي تغني عن الحاجة لتقسيم القرص لحماية البيانات.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن التقسيم يؤدي أحياناً إلى ضياع مساحات تخزينية غير مستغلة في أقسام معينة، بينما يمتلئ القسم الآخر، مما يعيق مرونة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنيات "التخزين السحابي" والحلول البرمجية الحالية جعلت من السهل تنظيم الملفات واستعادتها دون تعقيدات التقسيم اليدوي.



