ويكيبيديا تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو إعادة كتابة المقالات

قامت ويكيبيديا مؤخرًا بتحديث سياسة المحتوى الخاصة بها، حيث حظرت استخدام النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي في المقالات، وتحظر الإرشادات الجديدة صراحةً استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) عند كتابة المقالات أو إعادة كتابة صفحات الموقع، وبينما تتخذ المنصة موقفًا حازمًا ضد ، فقد استثنت المحررين حالتين، حيث سمحت لهم باستخدام هذه الأدوات لإجراء التعديلات اللغوية على الصفحات وترجمة الصفحات من أي لغة إلى ، ومع ذلك، فقد حذرت المساهمين من توخي الحذر عند استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.



في صفحة مشروع جديدة، شاركت ويكيبيديا سياسة المحتوى المحدثة، موضحةً: "يُحظر استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لإنشاء محتوى المقالات أو إعادة كتابته"، أكدت الموسوعة الإلكترونية مفتوحة المصدر أن القرار اتُخذ لأن استخدام النصوص المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال برامج الدردشة الآلية، مثل ChatGPT وGemini وClaude وDeepSeek وغيرها، "يُخالف العديد من سياسات المحتوى الأساسية لويكيبيديا".



وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تسعى المنصة غير الربحية لحلها في إمكانية التحقق من النص وحياديته، إذ قد يُغيّر المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي معنى النص أحيانًا، مما يجعله غير مدعوم بمصادر موثقة، كما أن مشكلة التشويه التي تُحيط بالذكاء الاصطناعي قد تُؤدي إلى مشاكل في الدقة، نظرًا لتركيز ويكيبيديا الشديد على جودة المقالات.



ومع ذلك، فقد استثنت ويكيبيديا المحررين في حالتين، أولًا، يُسمح للمحررين باستخدام برامج التعلم الآلي وبرامج الدردشة الآلية لاقتراح تعديلات لغوية أساسية على كتاباتهم، ويمكن دمج هذه التعديلات في الصفحة بعد مراجعتها من قِبل المحررين، شريطة ألا يُضيف الذكاء الاصطناعي محتوى من تلقاء نفسه، وتطلب ويكيبيديا من المحررين توخي الحذر عند استخدام هذه الأدوات.



ثانيًا، تسمح ويكيبيديا للمحررين باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لترجمة المقالات من لغات أخرى إلى النسخة الإنجليزية، مع ذلك، طُلب من المحررين اتباع إرشادات الترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ويتمثل ذلك في ضرورة تصنيف النصوص المترجمة آليًا على أنها "مترجمة آليًا" وتحتاج إلى مراجعة، ولا تُعتمد هذه النصوص إلا بعد مراجعة بشرية.



وتأتي خطوة ويكيبيديا هذه في وقتٍ تتزايد فيه المنشورات العامة المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، وقد أعرب الكثيرون عن مخاوفهم من استبدالها للمحتوى المكتوب بشريًا ومصداقيته.

