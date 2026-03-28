أندرويد 17 يغيّر قواعد الأمان: حماية جديدة ضد أخطر تهديد رقمي

تستعد Google لإطلاق نظام 17 بتحديثات أمان غير مسبوقة، تستهدف حماية الهواتف الذكية من تهديدات يُتوقع أن تظهر مع تطور الحوسبة الكمومية، وهي تكنولوجيا يمكن أن تجعل التشفير الحالي ضعيفًا أو غير كافٍ في القريب، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية ضمن جهود Google الشاملة لتحديث معايير الأمان على مستوى النظام بالكامل قبل أن تصبح أجهزة الكمبيوتر الكمومية عالية الأداء واقعًا تجاريًا.تركز Google في Android 17 على إدراج تشفير ما بعد الكم (Post-Quantum Cryptography – PQC)، وهو أحد أهم التحولات في تاريخ أمان الأنظمة الرقمية، بهدف حماية البيانات والتوقيعات الرقمية من قدرات الحوسبة الكمومية المستقبلية، ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الميزات المقاوِمة للكم أولًا في النسخ التجريبية من Android 17 ثم في الإصدار النهائي المنتظر.وتشمل التحديثات إدخال خوارزميات مثل ML-DSA (خوارزمية توقيع رقمية مقاومة للكم) في منصة Android لحماية سلسلة التحقق من سلامة النظام والتطبيقات، مما يجعلها صامدة أمام محاولات التزييف الكمومي.تحديثات أمنية أعمق من مجرد تشفيرتعد التحديثات في Android 17 أكثر من مجرد إدخال تشفير متقدم، إذ تشمل تعزيز سلسلة الثقة من لحظة تشغيل الجهاز (Verified Boot) بحيث يستخدم توقيعات رقمية مقاومة للمستقبل لحماية عملية التمهيد من أي تعديل غير مصرح به، وكذلك تطوير نظام تخزين المفاتيح (KeyMint) ودمج بنية جديدة للتحقق عن بُعد (Remote Attestation) متوافقة مع معايير ما بعد الكم.كما يعمل Android 17 على جعل شهادات التطبيقات وجميع التوقيعات المرتبطة بها قادرة على الصمود أمام قدرات تحطيم التشفير المستقبلية، وهو أمر ذو أهمية خاصة لمطوري التطبيقات، الذين سيُطلب منهم قريبًا التوافق مع هذه المعايير الجديدة عند نشر تطبيقاتهم على متجر Google Play.أهداف Google وأفق الأمان الرقمي العالميتؤكد Google في تصريحاتها أن التحضير لعصر “ما بعد الكم” لا يعني أن الخطر قد تحقق بالفعل، بل هو استثمار استباقي طويل المدى في أمن الأنظمة الرقمية، وقد حددت الشركة هدفًا مبدئيًا لإكمال الانتقال الشامل نحو معايير أمن مقاومة للكم بحلول عام 2029، وهو ما يُظهر مدى الجدية التي تتعامل بها مع هذا التحدي القادم.كما أشارت Google إلى أن التهديد لا يقتصر على الهواتف فقط، بل يمتد إلى جميع أشكال التشفير الرقمية التي تعتمد عليها البنية التحتية العالمية في الاتصالات والمعاملات المالية، مما يجعل التحديثات مثل تلك في Android 17 إضافة مهمة في مسار الأمان الرقمي الشامل.تحسينات إضافية في النسخ التجريبيةإلى جانب ميزات أمان ما بعد الكم، تشير التقارير أيضًا إلى أن النسخة التجريبية الحالية من Android 17 تضم عناصر خصوصية جديدة مثل حظر حركة البيانات غير المشفرة بشكل افتراضي وتشجيع التشفير الهجين في الاتصالات، بالإضافة إلى قيود جديدة على بعض واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمنع سوء استخدامها في سرقة البيانات.