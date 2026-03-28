مطلع شهر نيسان.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا

أكدت شركة سوني زيادة أسعار أجهزة الألعاب التابعة لها عالميًا، ومنها أجهزة " 5"، و" ستيشن 5 برو"، وجهاز الألعاب المحمول "PlayStation Portal".



وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مطلع شهر نيسان المقبل، مع زيادات متفاوتة بحسب السوق.



وفي ، يُتوقع ارتفاع سعر أجهزة "بلاي ستيشن 5" بنحو 100 دولار، في حين قد يصل الارتفاع في "بلاي ستيشن 5 برو" إلى 150 دولارًا، مقابل نحو 50 دولارًا لجهاز "بلاي ستيشن Portal" .



وقالت سوني، في بيان أورده موقع "aitnews"، إن هذه الخطوة ترجع إلى "استمرار الضغوط في الاقتصاد العالمي"، ومنها التضخم وارتفاع تكاليف المكونات واضطرابات سلاسل الإمداد.



وتأتي هذه الزيادة في توقيت غير معتاد في دورة أجهزة "بلاي ستيشن"؛ إذ تميل أسعار منصات الألعاب عادة إلى الانخفاض ، لكن الظروف الحالية ربما دفعت الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير.



وتبدو سوني واثقة باستمرار الإقبال على أجهزتها، خاصة الأجهزة العالية الأداء مثل "بلاي ستيشن 5 برو"، التي تقدم تجربة لعب متقدمة. (إرم نيوز)











Advertisement