مطلع شهر نيسان.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا

28-03-2026 | 02:00
أكدت شركة سوني زيادة أسعار أجهزة الألعاب التابعة لها عالميًا، ومنها أجهزة "بلاي ستيشن 5"، و"بلاي ستيشن 5 برو"، وجهاز الألعاب المحمول "PlayStation Portal".

وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مطلع شهر نيسان المقبل، مع زيادات متفاوتة بحسب السوق.

وفي الولايات المتحدة، يُتوقع ارتفاع سعر أجهزة "بلاي ستيشن 5" بنحو 100 دولار، في حين قد يصل الارتفاع في "بلاي ستيشن 5 برو" إلى 150 دولارًا، مقابل نحو 50 دولارًا لجهاز "بلاي ستيشن Portal" .

وقالت سوني، في بيان أورده موقع "aitnews"، إن هذه الخطوة ترجع إلى  "استمرار الضغوط في الاقتصاد العالمي"، ومنها التضخم وارتفاع تكاليف المكونات واضطرابات سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الزيادة في توقيت غير معتاد في دورة أجهزة "بلاي ستيشن"؛ إذ تميل أسعار منصات الألعاب عادة إلى الانخفاض مع مرور الوقت، لكن الظروف الحالية ربما دفعت الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير. 

وتبدو سوني واثقة باستمرار الإقبال على أجهزتها، خاصة الأجهزة العالية الأداء مثل "بلاي ستيشن 5 برو"، التي تقدم تجربة لعب متقدمة. (إرم نيوز)




مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار القمح عالميًا بسبب تدهور المحاصيل في الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجعات حادة بأسواق الأسهم العالمية تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة فتح المعابر الشمالية مع سوريا مطلع نيسان والشرع يطمئن قيادات لبنانية
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع نيسان المقبل
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24

