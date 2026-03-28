تكنولوجيا وعلوم

“Red Dragon”...طائرة مسيّرة هجومية تعكس مستقبل التفوق الجوي الأميركي

Lebanon 24
28-03-2026 | 11:00
“Red Dragon”...طائرة مسيّرة هجومية تعكس مستقبل التفوق الجوي الأميركي
تشهد الصناعات العسكرية تطوراً متسارعاً في مجال الطائرات الهجومية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تفوقها الجوي عبر مشاريع متقدمة تجمع بين السرعة والدقة والتخفي، ومن بينها الطائرة المسيّرة “Red Dragon” التي تُعد نموذجاً واعداً للحروب الجوية المستقبلية.

تصميم متطور وتقنيات تخفي

تعتمد “Red Dragon” على تصميم انسيابي يقلل من بصمتها الرادارية، ما يمنحها قدرة عالية على التخفي وتفادي أنظمة الدفاع الجوي. كما يُعتقد أنها مزودة بمواد متقدمة تمتص الإشعاعات، إلى جانب هيكل خفيف يعزز كفاءة المناورة.

وتعتمد الطائرة على أنظمة تحكم رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة أثناء العمليات وتقليل الاعتماد على التدخل البشري.

قدرات هجومية دقيقة

تتميز الطائرة بقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام أسلحة موجهة، تشمل صواريخ جو-أرض وقنابل موجهة بالليزر ونظام GPS، إضافة إلى صواريخ بعيدة المدى لضرب الأهداف الاستراتيجية.

كما يُتوقع أن تشمل تجهيزاتها صواريخ جو-جو للدفاع الذاتي، وأنظمة حرب إلكترونية للتشويش على رادارات العدو، إلى جانب مدفع داخلي للاشتباكات القريبة، ما يمنحها مرونة قتالية عالية.

مدى طويل وقدرة على التوغل

تشير التقديرات إلى أن مدى “Red Dragon” يتراوح بين 1500 و2500 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود، مع إمكانية زيادته عبر التزود الجوي، ما يسمح بتنفيذ عمليات عميقة داخل أراضي الخصم مع الحفاظ على عنصر المفاجأة.

كما يُحتمل أن تدعم الطائرة مهام التحليق لفترات طويلة بفضل كفاءة استهلاك الوقود والتصميم المتقدم.

سرعة ومناورة عالية

تندرج الطائرة ضمن فئة الطائرات فائقة السرعة، إذ يمكنها اختراق الأجواء المعادية بسرعة كبيرة، مع قدرة عالية على المناورة تُمكّنها من التهرب من الصواريخ والعمل في بيئات قتالية معقدة.

دور محوري في الحروب المستقبلية

تمثل “Red Dragon” توجهاً متنامياً نحو الاعتماد على الأنظمة الذاتية وتقليل المخاطر على الطيارين، حيث يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في مهام الاستطلاع والهجوم الإلكتروني إلى جانب العمليات القتالية.

وتعكس هذه الطائرة ملامح الجيل القادم من الحروب، الذي يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن منظومات عسكرية متعددة المجالات.

