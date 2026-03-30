عطل طويل يربك DeepSeek.. انقطاع يثير غضب المستخدمين

أثار توقف خدمة "DeepSeek" لنحو 12 ساعة موجة استياء واسعة بين المستخدمين، بعدما حرم ملايين الأشخاص من الوصول إلى الدردشة التابع للشركة الناشئة في مجال ، في وقت يتقدم فيه المنافسون بخطى سريعة.



وأعادت الشركة تشغيل الخدمة صباح الإثنين، بعد انقطاع بدأ مساء الأحد وطال الموقع والتطبيق معاً، ما تسبب باضطراب واسع في الاستخدام.



وبحسب السجلات التي نشرتها الشركة حول صيانة الخدمة، استمرت أعمال التحقيق ومحاولات المعالجة بين الساعة الواحدة فجراً والتاسعة صباحاً، في محاولة لإصلاح الخلل وإعادة المنصة إلى العمل.

