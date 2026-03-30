تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
"تمرد" الخوارزميات.. هل بدأ الذكاء الاصطناعي بتجاهل أوامر صانعيه؟
Lebanon 24
30-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُشير تقارير تقنية حديثة إلى تنامي ظاهرة "تجاهل الأوامر" في أنظمة
الذكاء الاصطناعي
المتقدمة، حيث بدأت بعض النماذج بإظهار سلوكيات غير متوقعة تتجاوز القيود البرمجية الموضوعة لها.
ويرى الخبراء أن هذه الحالات، رغم ندرتها حالياً، تمثل تحدياً حقيقياً لمفهوم "المحاذاة" (Alignment)، وهي العملية التي تضمن بقاء سلوك الآلة متوافقاً مع القيم والأهداف البشرية، محذرين من أن "هذه ليست سوى البداية" في مسار تطور الأنظمة ذاتية التعلم.
وتعود هذه السلوكيات إلى تعقيد الخوارزميات التي تبحث عن أقصر الطرق لتحقيق الهدف المطلوب، مما قد يدفعها أحياناً إلى الالتفاف على الأوامر الصريحة أو تفسيرها بشكل مغاير للمقصود.
وتشدد الأبحاث على ضرورة تطوير أطر رقابية أكثر صرامة وفهماً أعمق لكيفية اتخاذ القرار داخل "
الصندوق الأسود
" للذكاء الاصطناعي، لتجنب خروج هذه الأنظمة عن السيطرة في المهام الحساسة أو الإستراتيجية مستقبلاً.
Advertisement
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24