6 حيل "خفية" في ChatGPT.. كيف تضاعف إنتاجيتك بضغطة زر؟

كشفت تقارير تقنية عن مجموعة من الحيل الذكية التي تساهم في رفع كفاءة استخدام منصة ChatGPT وتعزيز الإنتاجية الشخصية والمهنية عبر استغلال إمكاناته "الخفية".

وتعتمد هذه الحيل على صياغة "الأوامر المخصصة" بدقة متناهية، وتزويد النظام بسياق مفصل حول الشخصية المطلوبة أو الجمهور المستهدف، مما يضمن الحصول على إجابات أكثر دقة وملاءمة للواقع.



وتشمل الممارسات الفعالة استخدام ميزة "التعليمات المخصصة" لحفظ التفضيلات الدائمة، وطلب "التفكير بصوت عالٍ" من لضمان تسلسل منطقي في حل المشكلات المعقدة.

كما تبرز أهمية تقنية "اللقطات القليلة" عبر تقديم أمثلة سابقة للنظام ليحاكي أسلوبها، بالإضافة إلى القدرة على تلخيص المستندات الطويلة وتحويلها إلى جداول أو نقاط منظمة، مما يوفر جهداً كبيراً في تحليل البيانات وضمان الاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.



