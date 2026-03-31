تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم

Lebanon 24
31-03-2026 | 06:08
A-
A+

واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم
واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن تطبيق واتساب عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. 

وتركز هذه الميزات على الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وتسهيل استخدام التطبيق عبر الأجهزة المختلفة.

من أبرز التحديثات التي كشف عنها واتساب، إتاحة استخدام حسابين مختلفين على جهاز آيفون واحد، وهي ميزة كانت متوفرة سابقاً فقط على أجهزة أندرويد.

ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الحسابات، مع عرض صورة الملف الشخصي في واجهة التطبيق لتوضيح الحساب النشط حاليًّا؛ ما يسهل إدارة الحسابات الشخصية والعملية في آنٍ واحد.

نقل المحادثات 
كما وسّع التطبيق ميزة نقل المحادثات، ليتيح الآن نقل سجل الدردشة من نظام iOS إلى أندرويد، في خطوة تهدف إلى تسهيل انتقال المستخدمين بين الأجهزة دون فقدان بياناتهم.

وتُعد هذه الميزة من أكثر المطالب شيوعًا بين المستخدمين، خاصة مع زيادة التنقل بين الأنظمة المختلفة.

إدارة الملفات
يقدم التحديث الجديد أيضًا أدوات متقدمة لإدارة التخزين داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين العثور على الملفات الكبيرة وحذفها مباشرة من داخل المحادثات.

كما أصبح بالإمكان حذف الوسائط فقط مع الاحتفاظ بنصوص المحادثات؛ ما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في مساحة التخزين دون فقدان المعلومات المهمة.

محادثات أذكى
أدخل واتساب ضمن التحديثات مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركة ميتا، تشمل اقتراح ملصقات تلقائيًّا عند كتابة الرموز التعبيرية، وإمكانية تعديل الصور داخل الدردشة قبل إرسالها. 

كما تمت إضافة ميزة مساعدة الكتابة التي تقترح ردودًا مناسبة بناءً على سياق المحادثة، مع الحفاظ على خصوصية الرسائل.

طرح تدريجي 
تعكس هذه التحديثات توجه واتساب نحو تعزيز موقعه كأحد أبرز تطبيقات المراسلة عالميًّا، من خلال دمج تقنيات حديثة تلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة.

ويتم طرح هذه الميزات تدريجيًّا. ومن المتوقع أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميتا تعزز تجربة المستخدم بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو ثريدز
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً لعائق اللغة.. "واتساب" يطلق ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي "آيفون"
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة Guest Chats الجديدة تسمح بالدخول بدون حساب على واتساب
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:22 | 2026-03-31
Lebanon24
04:45 | 2026-03-31
Lebanon24
04:27 | 2026-03-31
Lebanon24
01:47 | 2026-03-31
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
Lebanon24
16:00 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24