واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم

أعلن تطبيق عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.



وتركز هذه الميزات على وإدارة البيانات وتسهيل استخدام التطبيق عبر الأجهزة المختلفة.



من أبرز التحديثات التي كشف عنها واتساب، إتاحة استخدام حسابين مختلفين على جهاز آيفون واحد، وهي ميزة كانت متوفرة سابقاً فقط على أجهزة أندرويد.



ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الحسابات، مع عرض صورة الملف الشخصي في واجهة التطبيق لتوضيح الحساب النشط حاليًّا؛ ما يسهل إدارة الحسابات الشخصية والعملية في آنٍ واحد.



نقل المحادثات

كما وسّع التطبيق ميزة نقل المحادثات، ليتيح الآن نقل سجل الدردشة من نظام iOS إلى أندرويد، في خطوة تهدف إلى تسهيل انتقال المستخدمين بين الأجهزة دون فقدان بياناتهم.



وتُعد هذه الميزة من أكثر المطالب شيوعًا بين المستخدمين، خاصة مع زيادة التنقل بين الأنظمة المختلفة.



إدارة الملفات

يقدم التحديث الجديد أيضًا أدوات متقدمة لإدارة التخزين داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين العثور على الملفات الكبيرة وحذفها مباشرة من داخل المحادثات.



كما أصبح بالإمكان حذف الوسائط فقط مع الاحتفاظ بنصوص المحادثات؛ ما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في مساحة التخزين دون فقدان المعلومات المهمة.



محادثات أذكى

أدخل واتساب ضمن التحديثات مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ، تشمل اقتراح ملصقات تلقائيًّا عند كتابة الرموز التعبيرية، وإمكانية تعديل الصور داخل الدردشة قبل إرسالها.



كما تمت إضافة ميزة مساعدة الكتابة التي تقترح ردودًا مناسبة بناءً على سياق المحادثة، مع الحفاظ على خصوصية الرسائل.



طرح تدريجي

تعكس هذه التحديثات توجه واتساب نحو تعزيز موقعه كأحد أبرز تطبيقات المراسلة عالميًّا، من خلال دمج تقنيات حديثة تلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة.



ويتم طرح هذه الميزات تدريجيًّا. ومن المتوقع أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.



