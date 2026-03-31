ثورة في "سيري".. أبل تستعد لإطلاق أذكى مساعد رقمي في نظام iOS 27

يستعد المساعد الذكي "سيري" لنقلة نوعية مع إطلاق نظام التشغيل iOS 27، حيث سيتم دمج قدرات فائقة للذكاء الاصطناعي التوليدي تجعل التفاعل مع أجهزة "أبل" أكثر سلاسة وذكاءً.

وتتيح التحديثات الجديدة للمساعد فهم السياق المعقد للمحادثات، وتنفيذ مهام متعددة الخطوات داخل التطبيقات المختلفة دون الحاجة لتدخل المستخدم اليدوي، مما يحوله إلى مساعد شخصي استباقي.



وتعتمد هذه النسخة على معالجة البيانات محلياً لضمان الخصوصية والسرعة، مع قدرة المساعد على التعلم من نمط استخدام الفرد وتقديم اقتراحات مخصصة بدقة عالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم واجهة صوتية وبصرية متطورة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع الهواتف الذكية، عبر جعل أكثر طبيعية وقدرة على حل المشكلات التقنية واليومية المعقدة.



