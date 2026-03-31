OpenAI تغلق تطبيق “Sora” رغم انطلاقته القوية

أعلنت شركة OpenAI قرارها إغلاق تطبيق “Sora” المتخصص في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، في خطوة مفاجئة أثارت دهشة واسعة بين المستخدمين والمطورين، لا سيما أن التطبيق كان يُعد من أبرز مشاريعها في مجال الإبداعي.

وكان “Sora” قد أُطلق في أواخر عام 2024 كنموذج قادر على تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو واقعية، قبل أن تُطرح نسخته الثانية في سبتمبر 2025 مع ميزات اجتماعية مستوحاة من منصات الفيديو . وحقق التطبيق انتشارًا سريعًا في بداياته، مسجلاً نحو مليون تنزيل، قبل أن يتراجع هذا الزخم بشكل ملحوظ.

وبحسب تقارير حديثة، يعود قرار الإغلاق إلى أسباب اقتصادية واستراتيجية، إذ لم يحقق التطبيق مستوى الاستخدام المتوقع، في مقابل تكاليف تشغيل مرتفعة للغاية، خاصة مع الحاجة إلى قدرات حوسبة ضخمة لتوليد الفيديو، قُدّرت بنحو مليون دولار يوميًا.

كما يأتي القرار بعد تعثر اتفاقية ضخمة كانت قد أبرمتها الشركة مع The Company بقيمة تقارب مليار دولار، لاستخدام شخصيات من أعمالها ضمن محتوى التطبيق، في خطوة كان يُعوّل عليها لدعم انتشاره في سوق الترفيه الرقمي.

وأكدت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إعادة توجيه مواردها نحو منتجات أكثر استقرارًا وربحية، مع الإبقاء على قدرات الفيديو ضمن منصاتها الأساسية بدلًا من تطبيقات مستقلة.

ويُعد إغلاق “Sora” مثالًا على التحديات التي تواجه مشاريع الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي تتطلب توازنًا دقيقًا بين التطور التقني والتكاليف التشغيلية وقابلية الانتشار في السوق.