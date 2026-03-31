تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تغلق تطبيق “Sora” رغم انطلاقته القوية

Lebanon 24
31-03-2026 | 15:33
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة OpenAI قرارها إغلاق تطبيق “Sora” المتخصص في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، في خطوة مفاجئة أثارت دهشة واسعة بين المستخدمين والمطورين، لا سيما أن التطبيق كان يُعد من أبرز مشاريعها في مجال الذكاء الاصطناعي الإبداعي.

وكان “Sora” قد أُطلق في أواخر عام 2024 كنموذج قادر على تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو واقعية، قبل أن تُطرح نسخته الثانية في سبتمبر 2025 مع ميزات اجتماعية مستوحاة من منصات الفيديو القصير. وحقق التطبيق انتشارًا سريعًا في بداياته، مسجلاً نحو مليون تنزيل، قبل أن يتراجع هذا الزخم بشكل ملحوظ.

وبحسب تقارير حديثة، يعود قرار الإغلاق إلى أسباب اقتصادية واستراتيجية، إذ لم يحقق التطبيق مستوى الاستخدام المتوقع، في مقابل تكاليف تشغيل مرتفعة للغاية، خاصة مع الحاجة إلى قدرات حوسبة ضخمة لتوليد الفيديو، قُدّرت بنحو مليون دولار يوميًا.

كما يأتي القرار بعد تعثر اتفاقية ضخمة كانت قد أبرمتها الشركة مع The walt disney Company بقيمة تقارب مليار دولار، لاستخدام شخصيات من أعمالها ضمن محتوى التطبيق، في خطوة كان يُعوّل عليها لدعم انتشاره في سوق الترفيه الرقمي.

وأكدت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إعادة توجيه مواردها نحو منتجات أكثر استقرارًا وربحية، مع الإبقاء على قدرات الفيديو ضمن منصاتها الأساسية بدلًا من تطبيقات مستقلة.

ويُعد إغلاق “Sora” مثالًا على التحديات التي تواجه مشاريع الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي تتطلب توازنًا دقيقًا بين التطور التقني والتكاليف التشغيلية وقابلية الانتشار في السوق.

Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24