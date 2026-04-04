Advertisement

macOS 26.4 يقدّم مزايا جديدة للبطارية وتحسينات في Safari والرموز التعبيرية

04-04-2026 | 23:35
macOS 26.4 يقدّم مزايا جديدة للبطارية وتحسينات في Safari والرموز التعبيرية
macOS 26.4 يقدّم مزايا جديدة للبطارية وتحسينات في Safari والرموز التعبيرية photos 0
أطلقت macOS 26.4 كأحدث تحديث لأنظمة Mac، حاملاً معه رموزًا تعبيرية جديدة، وخيار شريط علامات تبويب مُصغّر في safari، إلى جانب ثلاث مزايا أساسية مرتبطة بالبطارية.


أولاً: حدّ الشحن
مع مرور الوقت، تتراجع كفاءة البطاريات، لذلك كانت Apple قد قدّمت سابقًا في هواتفها iphone ميزة "حد الشحن" التي تسمح بعدم الوصول إلى 100% للحفاظ على عمر البطارية.
وفي macOS 26.4، أصبحت هذه الميزة متاحة على أجهزة Mac، حيث يمكن الوصول إليها من إعدادات النظام > البطارية > خيار الشحن.
ويمكن للمستخدم تحديد الحد الأقصى للشحن بين 80% و100%، مع فكرة أساسية تقوم على أن خفض هذا الحد يساعد في الحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل.


ثانيًا: تنبيه الشاحن البطيء
يتضمن التحديث أيضًا مؤشرًا جديدًا يُنبه المستخدم في حال كان الشاحن المستخدم بطيئًا.
فعند توصيل MacBook بشاحن منخفض الكفاءة، تظهر رسالة "شاحن بطيء" ضمن حالة البطارية وفي إعدادات النظام، لتنبيه المستخدم إلى أن سرعة الشحن ليست مثالية.


ثالثًا: الأتمتة عبر الاختصارات
أضافت Apple إمكانية التحكم بحد الشحن من خلال تطبيق Shortcuts.
ويتضمن التطبيق إجراءً جديدًا باسم "تعيين حد شحن البطارية"، ما يتيح إنشاء اختصارات مخصّصة لتعديل حد الشحن بسهولة، سواء عبر زر واحد أو ضمن سلسلة أوامر تلقائية. (آرم نيوز) 
Advertisement
