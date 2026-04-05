تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

علماء روس يطوّرون حلولًا مبتكرة لحماية رواد الفضاء خلال رحلات المريخ

05-04-2026 | 00:35
A-
A+
علماء روس يطوّرون حلولًا مبتكرة لحماية رواد الفضاء خلال رحلات المريخ
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يعمل علماء في معهد موسكو للطيران (MAI) على تطوير منهجية علمية متكاملة لمواجهة أحد أبرز التحديات في الرحلات بين الكواكب، والمتمثل في انخفاض كثافة العظام وضمور العضلات لدى رواد الفضاء.

ويوضح المكتب الإعلامي للمعهد أن الباحثين يرون في الجاذبية الاصطناعية حلًا واعدًا للحدّ من الآثار السلبية لانعدام الجاذبية على جسم الإنسان، خلال رحلات فضائية قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر باتجاه كوكب المريخ.

وقال الباحث نيكيتا نيقولاي بيدرازيني: "استنادا إلى تحليل المنشورات العلمية، وبيانات التجارب الطبية على متن المحطة الفضائية الدولية، ونماذج انعدام الجاذبية الأرضية، حددنا ثلاث فئات من الأساليب حسب فعاليتها المتوقعة. تشمل الأساليب الأكثر فعالية توليد جاذبية اصطناعية، سواء عبر تدوير المركبة الفضائية بالكامل أو استخدام جهاز طرد مركزي قصير، حيث تحاكي هذه الطريقة ظروف الأرض بدقة. ومن المقرر تركيب أول وحدة تجريبية مزودة بهذه الجاذبية الاصطناعية على المحطة الفضائية المدارية الروسية الجديدة".


وأوضح مصدر في المعهد أن مشكلة انعدام الجاذبية تكمن في استرخاء العضلات وعدم تعرض العظام لأي ضغط نتيجة فقدان الحمل. ويعتبر الجسم هذا إشارة بعدم الحاجة إلى قوة هيكلية عالية، فيبدأ بسحب الكالسيوم من العظام، ما يؤدي إلى هشاشتها وزيادة خطر الكسور، خصوصا في مناطق الوركين، العمود الفقري، والساقين. وتشير البحوث إلى أن رائد الفضاء قد يفقد بين 1 و2% من كتلة عظامه شهريا، ما يعني أنه خلال رحلة إلى المريخ قد يفقد أكثر من 10% من كتلة عظامه.


تُستخدم حاليا في العالم عدة طرق لمكافحة هذه الظاهرة، من أجهزة محاكاة المحطة الفضائية الدولية والأدوية إلى البدلات الخاصة وتجارب الهندسة الوراثية، لكنها تُطبق بشكل منفصل. لذلك، جمع فريق معهد MAI برئاسة الدكتورة ليودميلا ميتيكو خبرة عالمية واسعة في نظام واحد، ووضع تسلسلا هرميا للحلول بحسب فعاليتها. وتقدم الدراسة إجابة واضحة حول أي التدابير يجب أن تُخصص لها الموارد أولا لإعداد رحلة استكشافية إلى الكواكب الأخرى، وأيها يعتبر مجرد حلول "تجميلية".


وأشار الباحثون إلى أن الجمع بين التمارين البدنية على أجهزة رياضية متنوعة والأدوية الحديثة التي تبطئ فقدان العظام أظهر فعالية متوسطة. أما الحميات الغذائية الخاصة، والبدلات الوقائية، والأساليب التي لا تزال قيد البحث، فصنّفوها ضمن الأساليب منخفضة الفعالية. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
علماء ألمان يطوّرون نظاماً لتحويل تربة المريخ إلى سماد صالح لزراعة الغذاء
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لقطات مدهشة للأرض من رواد "أرتميس 2" في الفضاء
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يطوّرون روبوتًا على شكل دراجة هوائية
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رواد فضاء "أرتيميس 2 " ينطلقون نحو القمر
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

روسيا اليوم

الظاهر

جاذبية

روسيا

رياضي

الهند

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-05
Lebanon24
16:01 | 2026-04-05
Lebanon24
11:00 | 2026-04-05
Lebanon24
08:00 | 2026-04-05
Lebanon24
04:30 | 2026-04-05
Lebanon24
23:35 | 2026-04-04
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24