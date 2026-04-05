تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أبل تطلق تحديثات 26.5 في نسخها التجريبية الأولى
Lebanon 24
05-04-2026
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلقت اليوم السبت النسخة التجريبية العامة لتحديثات أبل المرتقبة 26.5، حيث بدأت الشركة طرح إصدارات iPadOS 26.5 وtvOS 26.5 وwatchOS 26.5 وHomePod 26.5 وغيرها، ضمن برنامج الاختبارات العامة.
وتأتي هذه الخطوة عقب إطلاق النسخ التجريبية الخاصة بالمطورين في وقت سابق من الأسبوع، بالتوازي مع مراجعات لنظامي iOS وiPadOS.
وأشارت الاختبارات الأولية إلى إضافة ميزة "الأماكن المقترحة" داخل تطبيق الخرائط في نظامي iOS وiPadOS 26.5، إلى جانب مؤشرات على خيار جديد في
متجر التطبيقات
يتعلق بالاشتراكات داخل التطبيقات، فضلاً عن بعض التحديثات المرتبطة بالاتحاد
الأوروبي
.
وبشكل عام، تتسم هذه الإصدارات بتغييرات محدودة موجهة للمستخدم مقارنة بتحديث 26.4 الذي صدر الأسبوع الماضي، على أن تتضح مزيد من الميزات في النسخ التجريبية اللاحقة، إذ غالباً ما تحتفظ أبل ببعض الإضافات للإصدارات
القادمة
من النسخة التجريبية.
ومع اقتراب
مؤتمر wwdc
2026، يُرجّح أن تبقى تحديثات 26.5 ضمن نطاق التحديثات البسيطة، تمهيداً للإصدارات الأكبر مثل iOS 27 وmacOS 27، المتوقع الإعلان عنها خلال المؤتمر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"
Lebanon 24
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"
06/04/2026 06:12:24
06/04/2026 06:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تطلق تحديثاً جديداً لنظام Vision Pro يركز على جودة الصوت المكاني
Lebanon 24
أبل تطلق تحديثاً جديداً لنظام Vision Pro يركز على جودة الصوت المكاني
06/04/2026 06:12:24
06/04/2026 06:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق 3 تحديثات "نادرة"
Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق 3 تحديثات "نادرة"
06/04/2026 06:12:24
06/04/2026 06:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث لـ"أبل كاربلاي" يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة
Lebanon 24
تحديث لـ"أبل كاربلاي" يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة
06/04/2026 06:12:24
06/04/2026 06:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
Lebanon 24
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
23:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
Lebanon 24
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
16:01 | 2026-04-05
05/04/2026 04:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
Lebanon 24
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
11:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأجهزة تلفاز "سامسونغ".. ميزة جديدة قد تهمّ الكثيرين
Lebanon 24
لأجهزة تلفاز "سامسونغ".. ميزة جديدة قد تهمّ الكثيرين
08:00 | 2026-04-05
05/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء روس يطوّرون حلولًا مبتكرة لحماية رواد الفضاء خلال رحلات المريخ
Lebanon 24
علماء روس يطوّرون حلولًا مبتكرة لحماية رواد الفضاء خلال رحلات المريخ
00:35 | 2026-04-05
05/04/2026 12:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2026-04-05
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
16:01 | 2026-04-05
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
11:00 | 2026-04-05
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
08:00 | 2026-04-05
لأجهزة تلفاز "سامسونغ".. ميزة جديدة قد تهمّ الكثيرين
00:35 | 2026-04-05
علماء روس يطوّرون حلولًا مبتكرة لحماية رواد الفضاء خلال رحلات المريخ
23:35 | 2026-04-04
macOS 26.4 يقدّم مزايا جديدة للبطارية وتحسينات في Safari والرموز التعبيرية
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 06:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 06:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 06:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24