تكنولوجيا وعلوم

أبل تطلق تحديثات 26.5 في نسخها التجريبية الأولى

Lebanon 24
05-04-2026 | 04:30
أبل تطلق تحديثات 26.5 في نسخها التجريبية الأولى
انطلقت اليوم السبت النسخة التجريبية العامة لتحديثات أبل المرتقبة 26.5، حيث بدأت الشركة طرح إصدارات iPadOS 26.5 وtvOS 26.5 وwatchOS 26.5 وHomePod 26.5 وغيرها، ضمن برنامج الاختبارات العامة.

وتأتي هذه الخطوة عقب إطلاق النسخ التجريبية الخاصة بالمطورين في وقت سابق من الأسبوع، بالتوازي مع مراجعات لنظامي iOS وiPadOS.

وأشارت الاختبارات الأولية إلى إضافة ميزة "الأماكن المقترحة" داخل تطبيق الخرائط في نظامي iOS وiPadOS 26.5، إلى جانب مؤشرات على خيار جديد في متجر التطبيقات يتعلق بالاشتراكات داخل التطبيقات، فضلاً عن بعض التحديثات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

وبشكل عام، تتسم هذه الإصدارات بتغييرات محدودة موجهة للمستخدم مقارنة بتحديث 26.4 الذي صدر الأسبوع الماضي، على أن تتضح مزيد من الميزات في النسخ التجريبية اللاحقة، إذ غالباً ما تحتفظ أبل ببعض الإضافات للإصدارات القادمة من النسخة التجريبية.

ومع اقتراب مؤتمر wwdc 2026، يُرجّح أن تبقى تحديثات 26.5 ضمن نطاق التحديثات البسيطة، تمهيداً للإصدارات الأكبر مثل iOS 27 وmacOS 27، المتوقع الإعلان عنها خلال المؤتمر.
