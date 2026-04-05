هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟

كشف تحقيق جديد عن مخاوف جدية تتعلق بالخصوصية، إذ يُزعم أن منصة لينكدإن تقوم بفحص آلاف إضافات متصفح كروم وجمع بيانات على مستوى الجهاز في الخلفية من دون علم المستخدمين.

وبحسب تقرير BrowserGate، يُدخل الموقع شيفرة JavaScript مخفية تتحقق من الإضافات المثبتة، التي يزيد عددها على 6000 إضافة، عبر محاولة الوصول إلى ملفات محددة مرتبطة بها. وفي حال استجاب الملف، يحدد الموقع أن الإضافة مثبتة، ويتم كل ذلك دون أي إشعار للمستخدم.

كما أظهرت اختبارات مستقلة أجرتها BleepingComputer أن المنصة تجمع معلومات تفصيلية عن الجهاز، مثل مواصفات المعالج، والذاكرة، ودقة الشاشة، وإعدادات اللغة، وحتى حالة البطارية، ما يُنشئ "بصمة" فريدة للجهاز يمكن ربطها مباشرة بهويات حقيقية، بما في ذلك الاسم والوظيفة والشركة، ما يزيد حساسية البيانات.

وتثير هذه الممارسات مخاوف جدية بشأن الخصوصية، خصوصاً أن المستخدمين لا يتم إعلامهم بشكل واضح ولا تُطلب موافقة صريحة قبل بدء عملية المسح، فيما يمكن للإضافات المثبتة كشف تفاصيل حساسة تتعلق بالوظيفة أو الشؤون المالية أو الاهتمامات الشخصية.