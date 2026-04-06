تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
06-04-2026 | 00:34
A-
A+
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصاعدت المنافسة على استقطاب الكفاءات في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تشديد تايوان إجراءاتها ضد ما تقول إنه توظيف غير مشروع تنفذه شركات صينية لاستقطاب خبرات تقنية من الجزيرة.

ففي وقت تكثف فيه بكين سعيها إلى جذب المواهب في قطاع الرقائق لتحقيق تقدم في الذكاء الاصطناعي، ضمن احتدام التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة، فتحت السلطات التايوانية تحقيقات جديدة طالت 11 شركة صينية من البر الرئيسي، متهمة إياها باستقطاب متخصصين في أشباه الموصلات ومجالات تقنية متقدمة بطرق غير قانونية.

وقالت وزارة العدل التايوانية، عبر مكتب التحقيقات التابع لها، إن هذه الشركات أخفت ارتباطها بالبر الرئيسي، وأنشأت شركات وهمية، كما أقامت أنشطة في تايوان من دون موافقة حكومية، بهدف توظيف تايوانيين بصورة مخالفة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة مستمرة تنفذها تايوان منذ عام 2020 لمواجهة استقطاب الكفاءات من جانب الشركات الصينية، إذ جرى التعامل مع 100 قضية في هذا الإطار حتى الآن، وفق بيان رسمي.

وكانت السلطات التايوانية قد حققت العام الماضي أيضاً مع شركة "SMIC" الصينية، وهي من أبرز شركات تصنيع أشباه الموصلات في الصين، على خلفية اتهامات تتعلق باستقطاب موظفين من تايوان. (Scmp)
Advertisement
الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

وزارة العدل

الجزيرة

الصينية

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24