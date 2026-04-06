الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي

تصاعدت المنافسة على استقطاب الكفاءات في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تشديد تايوان إجراءاتها ضد ما تقول إنه توظيف غير مشروع تنفذه شركات صينية لاستقطاب خبرات تقنية من .



ففي وقت تكثف فيه سعيها إلى جذب المواهب في قطاع الرقائق لتحقيق تقدم في ، ضمن احتدام التنافس التكنولوجي مع ، فتحت السلطات التايوانية تحقيقات جديدة طالت 11 شركة صينية من البر ، متهمة إياها باستقطاب متخصصين في أشباه الموصلات ومجالات تقنية متقدمة بطرق غير قانونية.



وقالت التايوانية، عبر التابع لها، إن هذه الشركات أخفت ارتباطها بالبر الرئيسي، وأنشأت شركات وهمية، كما أقامت أنشطة في تايوان من دون موافقة حكومية، بهدف توظيف تايوانيين بصورة مخالفة.



وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة مستمرة تنفذها تايوان منذ عام 2020 لمواجهة استقطاب الكفاءات من جانب الشركات ، إذ جرى التعامل مع 100 قضية في هذا الإطار حتى الآن، وفق بيان رسمي.



وكانت السلطات التايوانية قد حققت العام الماضي أيضاً مع شركة "SMIC" الصينية، وهي من أبرز شركات تصنيع أشباه الموصلات في ، على خلفية اتهامات تتعلق باستقطاب موظفين من تايوان. (Scmp)

