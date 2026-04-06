تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
06-04-2026
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصاعدت المنافسة على استقطاب الكفاءات في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تشديد تايوان إجراءاتها ضد ما تقول إنه توظيف غير مشروع تنفذه شركات صينية لاستقطاب خبرات تقنية من
الجزيرة
.
ففي وقت تكثف فيه
بكين
سعيها إلى جذب المواهب في قطاع الرقائق لتحقيق تقدم في
الذكاء الاصطناعي
، ضمن احتدام التنافس التكنولوجي مع
الولايات المتحدة
، فتحت السلطات التايوانية تحقيقات جديدة طالت 11 شركة صينية من البر
الرئيسي
، متهمة إياها باستقطاب متخصصين في أشباه الموصلات ومجالات تقنية متقدمة بطرق غير قانونية.
وقالت
وزارة العدل
التايوانية، عبر
مكتب التحقيقات
التابع لها، إن هذه الشركات أخفت ارتباطها بالبر الرئيسي، وأنشأت شركات وهمية، كما أقامت أنشطة في تايوان من دون موافقة حكومية، بهدف توظيف تايوانيين بصورة مخالفة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة مستمرة تنفذها تايوان منذ عام 2020 لمواجهة استقطاب الكفاءات من جانب الشركات
الصينية
، إذ جرى التعامل مع 100 قضية في هذا الإطار حتى الآن، وفق بيان رسمي.
وكانت السلطات التايوانية قد حققت العام الماضي أيضاً مع شركة "SMIC" الصينية، وهي من أبرز شركات تصنيع أشباه الموصلات في
الصين
، على خلفية اتهامات تتعلق باستقطاب موظفين من تايوان. (Scmp)
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24