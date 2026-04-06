اكتشاف شيء غريب في كوكب عملاق "محظور" بحجم نجمه تقريباً

أعاد كوكب خارجي ضخم يدور حول نجم صغير من نوع "القزم الأحمر" إثارة حيرة علماء ، بعدما كشفت رصده مجدداً بواسطة تلسكوب " ويب" الفضائي تفاصيل جديدة زادت من غموضه بدل أن تفسره.



فهذا العالم المعروف باسم "TOI 5205b" لفت الأنظار منذ اكتشافه قبل ثلاث سنوات، لأنه عملاق غازي بحجم يقارب المشتري، رغم أنه يدور حول نجم صغير لا تتجاوز كتلته 40% من ، في مشهد اعتبره العلماء مخالفاً للتصورات السائدة حول كيفية تشكل الكواكب العملاقة.



وكان الكوكب قد صُنف حينها على أنه "محظور"، بعدما تبين أن حجمه يوازي تقريباً ربع حجم نجمه المضيف، وأنه يحجب نحو 7% من ضوء النجم عند مروره أمامه، في واحدة من أكبر حالات العبور الكوكبي المسجلة.



أما الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة "ذا أسترونوميكال جورنال"، فأظهرت أن غلافه الجوي يحتوي على نسبة أقل من العناصر الثقيلة مقارنة بالهيدروجين، خلافاً لما هو معروف في الكواكب العملاقة ضمن نظامنا الشمسي مثل المشتري وزحل.



كما تبين أن نسبة فيه منخفضة أيضاً مقارنة بنجمه المضيف، وهو ما يعزز فرضية أن هذا الكوكب تشكل بطريقة مختلفة عن النماذج التقليدية المعتمدة حتى الآن.



ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تكون مفتاحاً لفهم آليات تكوّن الكواكب العملاقة في المراحل المبكرة من عمر النجوم، خصوصاً أن هذا النوع من النجوم الصغيرة لا يُفترض، وفق النماذج الحالية، أن يملك مادة كافية لتشكيل نواة صخرية كبيرة قادرة على جذب وبناء كوكب بهذا الحجم.



ورغم أن التفسير الحاسم لا يزال غائباً، فإن العلماء يعتقدون أن ما رُصد قد يشير إلى انتقال العناصر الثقيلة إلى داخل الكوكب أثناء تشكله، مع غلاف جوي يبدو غنياً بالكربون وفقيراً بالأكسجين، ما يفتح الباب أمام أسئلة جديدة أكثر مما يقدم أجوبة نهائية. (futurism)

