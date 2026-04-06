أبل تسجل براءة اختراع... مفصل مبتكر يمهد لإطلاق هاتفها القابل للطي

تستعد شركة "أبل" لدخول سوق الهواتف القابلة للطي من خلال براءة اختراع جديدة تهدف إلى معالجة المشكلات التقنية التي واجهت المنافسين، وعلى رأسها متانة "مفصل الشاشة" وظهور التجاعيد عند منطقة الطي.



وتعتمد التقنية الجديدة التي تعمل عليها الشركة على تصميم مبتكر للمفصل يسمح للشاشة بالانحناء بشكل دائري أوسع من الداخل، مما يقلل الضغط على الطبقات العضوية للشاشة ويمنع تشوهها بمرور الوقت.

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تولي أهمية قصوى لاستخدام مواد كيميائية ومركبات زجاجية مرنة فائقة النحافة تضمن سلاسة والإغلاق دون ترك أي أثر مرئي في المنتصف.

ورغم التوقعات المتزايدة حول إطلاق الجهاز قريباً، إلا أن الشركة لا تزال تُجري اختبارات صارمة لضمان مطابقة الهاتف لمعاييرها في الجودة والمقاومة، وسط ترقب عالمي من عشاق التكنولوجيا لما سيقدمه "آيفون القابل للطي" من تغيير في مفاهيم التصميم والأداء.



