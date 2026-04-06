لتسهيل الاجتماعات الصوتية.. غوغل تطرح تطبيق "ميت" على نظام "كاربلاي"

أعلنت شركة " " عن إطلاق تطبيق الاجتماعات "ميت" رسمياً على نظام "أبل كاربلاي"، في خطوة تهدف إلى تسهيل انضمام المستخدمين إلى اجتماعاتهم الصوتية بأمان وكفاءة أثناء القيادة.



ويتيح التطبيق لمستخدمي السيارات المتوافقة مع النظام الوصول إلى جدول اجتماعاتهم اليومية، والانضمام إلى المكالمات بلمسة واحدة من خلال شاشة السيارة، أو عبر "سيري"، مما يقلل من تشتت الانتباه.

وأوضحت التقارير أن التطبيق يركز حصرياً على التجربة الصوتية لضمان سلامة الطريق، حيث لا يتم عرض الفيديو أثناء القيادة، مع توفير خيارات سهلة لكتم الصوت أو مغادرة الاجتماع.

وتأتي هذه الترقية ضمن حزمة تحديثات أوسع من "غوغل" لتعزيز الإنتاجية عبر أنظمة السيارات الذكية، وتلبية احتياجات الموظفين الذين يتنقلون باستمرار بين مكاتبهم ومنازلهم.



