تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
لتسهيل الاجتماعات الصوتية.. غوغل تطرح تطبيق "ميت" على نظام "كاربلاي"
Lebanon 24
06-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "
غوغل
" عن إطلاق تطبيق الاجتماعات "ميت" رسمياً على نظام "أبل كاربلاي"، في خطوة تهدف إلى تسهيل انضمام المستخدمين إلى اجتماعاتهم الصوتية بأمان وكفاءة أثناء القيادة.
ويتيح التطبيق لمستخدمي السيارات المتوافقة مع النظام الوصول إلى جدول اجتماعاتهم اليومية، والانضمام إلى المكالمات بلمسة واحدة من خلال شاشة السيارة، أو عبر
الأوامر الصوتية
"سيري"، مما يقلل من تشتت الانتباه.
وأوضحت التقارير أن التطبيق يركز حصرياً على التجربة الصوتية لضمان سلامة الطريق، حيث لا يتم عرض الفيديو أثناء القيادة، مع توفير خيارات سهلة لكتم الصوت أو مغادرة الاجتماع.
وتأتي هذه الترقية ضمن حزمة تحديثات أوسع من "غوغل" لتعزيز الإنتاجية عبر أنظمة السيارات الذكية، وتلبية احتياجات الموظفين الذين يتنقلون باستمرار بين مكاتبهم ومنازلهم.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24