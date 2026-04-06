لتعزيز معالجة الصوت والصورة.. مايكروسوفت تطلق نماذج ذكاء اصطناعي

أطلقت شركة " " حزمة جديدة من نماذج المتقدمة المصممة لتعزيز قدرات معالجة والنص بشكل متكامل، وذلك في إطار سعيها لترسيخ ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.



وتتميز هذه النماذج بقدرتها العالية على فهم المحتوى متعدد الوسائط، حيث يمكنها تحليل الصور المعقدة وتحويل النصوص إلى مقاطع صوتية بشرية واقعية للغاية، بالإضافة إلى تلخيص النصوص الطويلة بدقة فائقة.

وأوضحت التقارير أن هذه التحديثات ستُدمج ضمن منصة "أزور" وخدمات "كوبيلوت"، مما يتيح للمطورين والشركات بناء تطبيقات أكثر ذكاءً وتفاعلية.

وتركز "مايكروسوفت" في هذه النسخة على تقليل زمن الاستجابة وزيادة الكفاءة الحسابية، مع توفير أدوات أمان متطورة لضمان الاستخدام المسؤول للتقنية، وسط منافسة محتدمة مع كبرى الشركات التكنولوجية لتطوير أنظمة تحاكي القدرات الإدراكية للبشر.



