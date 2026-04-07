تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

بين الإنسان والآلة.. هل للّباقة معنى مع الذكاء الاصطناعي؟

Lebanon 24
07-04-2026 | 00:10
A-
A+

بين الإنسان والآلة.. هل للّباقة معنى مع الذكاء الاصطناعي؟
بين الإنسان والآلة.. هل للّباقة معنى مع الذكاء الاصطناعي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، لم يعد التفاعل مع الآلات أمرًا استثنائيًا، بل بات جزءًا من الروتين اليومي.

ومع هذا التحول، يبرز تساؤل جديد حول طبيعة تعامل المستخدمين مع المساعدات الصوتية والأنظمة الذكية، وما إذا كان ينبغي الالتزام بقواعد اللباقة نفسها المتبعة في التعامل بين البشر.

ويطرح هذا الجدل سؤالًا لافتًا: لماذا يحرص البعض على استخدام عبارات مثل "من فضلك" و"شكرًا" عند مخاطبة أنظمة لا تمتلك وعيًا أو مشاعر؟

ويعكس هذا التساؤل نقاشًا أوسع حول العلاقة المتنامية بين الإنسان وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحدود السلوك البشري في التعامل مع الآلات.

سلوك إنساني أم عادة 
يرى كثيرون أن استخدام عبارات المجاملة مع أنظمة مثل المساعدات الصوتية ليس له تأثير مباشر؛ إذ إن هذه الأنظمة لا تشعر أو تقدّر هذا السلوك.

ومع ذلك، يعكس هذا التصرف جانبًا من الطبيعة الإنسانية، حيث يميل الأفراد إلى تطبيق معايير التواصل نفسها حتى مع الآلات. فهذا السلوك قد يكون انعكاسًا لعادات اجتماعية متجذرة؛ إذ يتعامل البعض مع التقنية كما لو كانت امتدادًا للتفاعل البشري، حتى في غياب الوعي الحقيقي لدى الطرف الآخر.

تأثير غير مباشر
رغم أن الذكاء الاصطناعي لا يتأثر باللطف أو الجفاء، إلا أن بعض الآراء ترى أن الالتزام باللباقة عند التعامل معه قد ينعكس إيجابًا على سلوك الإنسان نفسه.

فالحفاظ على أسلوب مهذب، حتى مع الآلات، قد يعزز من قيم الاحترام والانضباط في التفاعلات اليومية، ويحد من الاعتياد على الأسلوب الفظ أو الأوامر المباشرة، خاصة لدى الأطفال الذين ينشؤون في بيئة رقمية متزايدة.

الأوامر الجافة
في المقابل، يحذر آخرون من أن التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة خالية من المجاملة قد يؤدي إلى ترسيخ نمط من التواصل القائم على الأوامر؛ ما قد ينعكس سلبًا على العلاقات الإنسانية.

ويرى هؤلاء أن الاعتياد على إعطاء التعليمات دون تهذيب، حتى لو كان موجّهًا لآلة، قد يؤثر تدريجيًا على أسلوب التخاطب مع الآخرين، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في الحياة اليومية.

نقاش مفتوح 
لا يمكن تقديم إجابة حاسمة عن السؤال الأساسي، وهذا يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول طبيعة العلاقة بين الإنسان والتقنيات الذكية، خاصة مع تزايد اندماجها في تفاصيل الحياة.

وفي ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، يبدو أن السؤال لم يعد متعلقًا بالآلات فقط، بل بكيفية الحفاظ على القيم الإنسانية في عالم رقمي متسارع، حيث قد تعكس طريقة حديثنا مع الآلات شيئًا أعمق عن طريقة تعامل بعضنا مع بعض. (ارم نيوز)
Advertisement
الذكاء الاصطناعي

الروتين اليومي

ارم نيوز

التزام

البشري

العلا

ساني

دمين

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24