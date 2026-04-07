بين الإنسان والآلة.. هل للّباقة معنى مع الذكاء الاصطناعي؟

مع الانتشار المتسارع لتقنيات في الحياة اليومية، لم يعد التفاعل مع الآلات أمرًا استثنائيًا، بل بات جزءًا من .



ومع هذا التحول، يبرز تساؤل جديد حول طبيعة تعامل المستخدمين مع المساعدات الصوتية والأنظمة الذكية، وما إذا كان ينبغي الالتزام بقواعد اللباقة نفسها المتبعة في التعامل بين البشر.



ويطرح هذا الجدل سؤالًا لافتًا: لماذا يحرص البعض على استخدام عبارات مثل "من فضلك" و"شكرًا" عند مخاطبة أنظمة لا تمتلك وعيًا أو مشاعر؟



ويعكس هذا التساؤل نقاشًا أوسع حول العلاقة المتنامية بين الإنسان وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحدود السلوك في التعامل مع الآلات.



سلوك إنساني أم عادة

يرى كثيرون أن استخدام عبارات المجاملة مع أنظمة مثل المساعدات الصوتية ليس له تأثير مباشر؛ إذ إن هذه الأنظمة لا تشعر أو تقدّر هذا السلوك.



ومع ذلك، يعكس هذا التصرف جانبًا من الطبيعة الإنسانية، حيث يميل الأفراد إلى تطبيق معايير التواصل نفسها حتى مع الآلات. فهذا السلوك قد يكون انعكاسًا لعادات اجتماعية متجذرة؛ إذ يتعامل البعض مع التقنية كما لو كانت امتدادًا للتفاعل البشري، حتى في غياب الوعي الحقيقي لدى الطرف الآخر.



تأثير غير مباشر

رغم أن الذكاء الاصطناعي لا يتأثر باللطف أو الجفاء، إلا أن بعض الآراء ترى أن الالتزام باللباقة عند التعامل معه قد ينعكس إيجابًا على سلوك الإنسان نفسه.



فالحفاظ على أسلوب مهذب، حتى مع الآلات، قد يعزز من قيم الاحترام والانضباط في التفاعلات اليومية، ويحد من الاعتياد على الأسلوب الفظ أو الأوامر المباشرة، خاصة لدى الأطفال الذين ينشؤون في بيئة رقمية متزايدة.



الأوامر الجافة

في المقابل، يحذر آخرون من أن التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة خالية من المجاملة قد يؤدي إلى ترسيخ نمط من التواصل القائم على الأوامر؛ ما قد ينعكس سلبًا على العلاقات الإنسانية.



ويرى هؤلاء أن الاعتياد على إعطاء التعليمات دون تهذيب، حتى لو كان موجّهًا لآلة، قد يؤثر تدريجيًا على أسلوب التخاطب مع الآخرين، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في الحياة اليومية.



نقاش مفتوح

لا يمكن تقديم إجابة حاسمة عن السؤال الأساسي، وهذا يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول طبيعة العلاقة بين الإنسان والتقنيات الذكية، خاصة مع تزايد اندماجها في تفاصيل الحياة.



وفي ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، يبدو أن السؤال لم يعد متعلقًا بالآلات فقط، بل بكيفية الحفاظ على القيم الإنسانية في عالم رقمي متسارع، حيث قد تعكس طريقة حديثنا مع الآلات شيئًا أعمق عن طريقة تعامل بعضنا مع بعض. (ارم نيوز)

