مصممة لتنفيذ المهام الحرجة... أميركا تدخل مروحية البحث والإنقاذ للخدمة

07-04-2026 | 04:14
مصممة لتنفيذ المهام الحرجة... أميركا تدخل مروحية البحث والإنقاذ للخدمة
أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن اعتماد مروحية HH-60W Jolly Green II كأحدث منصة للبحث والإنقاذ، مصممة خصيصًا لتنفيذ المهام الحرجة في أصعب الظروف القتالية.

تتميز المروحية بقدرات تشغيلية متقدمة تشمل نظم ملاحة حديثة، أجهزة استشعار متطورة، كاميرات حرارية، أنظمة دفاعية ضد الصواريخ، وإمكانات الإقلاع والهبوط في مناطق ضيقة. كما يمكنها تنفيذ عمليات إنقاذ المصابين والإخلاء الطبي ودعم القوات الخاصة بسرعة وكفاءة عالية، حتى في بيئات قتالية عالية الخطورة.

تأتي Jolly Green II لتعويض الأجيال السابقة مثل HH-60G Pave Hawk، مع تحسينات في المدى، القدرة على حمل الوقود والحمولات، وكفاءة استهلاك الوقود. المروحية مجهزة بمحركين توربينيين بقوة 1890 حصان لكل محرك، ويمكنها حمل 4 إلى 12 شخصًا حسب المهمة، بسرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومتر في الساعة ومدى طيران عملياتي نحو 592 كيلومتر.

ويُعد اعتماد HH-60W Jolly Green II تعزيزًا استراتيجيًا لقدرة القوات الأمريكية على الاستجابة السريعة للطوارئ والعمليات العسكرية، بما يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأمان العالي للطاقم والمصابين.

مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إصابة عسكريين على متن مروحيتين تعرضتا لنيران إيرانية خلال البحث والإنقاذ
ترامب: الجيش الأميركي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أميركا
القيادة المركزية الأمريكية: مهام سرب المروحيات الذي أقلع فوق الخليج تشمل مكافحة الألغام وعمليات الإنقاذ
وزارة الدفاع القطرية تعلن سقوط طائرة مروحية إثر عطل فني خلال مهمة روتينية
