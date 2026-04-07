مصممة لتنفيذ المهام الحرجة... أميركا تدخل مروحية البحث والإنقاذ للخدمة

أعلنت عن اعتماد مروحية HH-60W Jolly Green II كأحدث منصة للبحث والإنقاذ، مصممة خصيصًا لتنفيذ المهام الحرجة في أصعب الظروف القتالية.

تتميز المروحية بقدرات تشغيلية متقدمة تشمل نظم ملاحة حديثة، أجهزة استشعار متطورة، كاميرات حرارية، أنظمة دفاعية ضد الصواريخ، وإمكانات الإقلاع والهبوط في مناطق ضيقة. كما يمكنها تنفيذ عمليات إنقاذ المصابين والإخلاء الطبي ودعم بسرعة وكفاءة عالية، حتى في بيئات قتالية عالية الخطورة.

تأتي Jolly Green II لتعويض الأجيال السابقة مثل HH-60G Pave Hawk، مع تحسينات في المدى، القدرة على حمل الوقود والحمولات، وكفاءة استهلاك الوقود. المروحية مجهزة بمحركين توربينيين بقوة 1890 حصان لكل محرك، ويمكنها حمل 4 إلى 12 شخصًا حسب المهمة، بسرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومتر في الساعة ومدى طيران عملياتي نحو 592 كيلومتر.

ويُعد اعتماد HH-60W Jolly Green II تعزيزًا استراتيجيًا لقدرة القوات على الاستجابة السريعة للطوارئ والعمليات العسكرية، بما يجمع بين والأمان العالي للطاقم والمصابين.