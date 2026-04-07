سامسونغ تعزز شراكتها مع غوغل لتسهيل الانتقال إلى تطبيق الرسائل الجديد

اتخذت شركة " " خطوات متقدمة لدفع مستخدميها نحو اعتماد تطبيق "رسائل " كخيار افتراضي بدلاً من تطبيقها التقليدي، وذلك في إطار تعزيز تجربة المستخدم وتوحيد معايير المراسلة.



وتتضمن ميزات التسهيل دمج واجهة الخاصة بسامسونغ داخل تطبيق غوغل، لضمان تجربة بصرية مألوفة للمستخدمين، بالإضافة إلى دعم ميزات الرسائل الغنية التي تتيح إرسال صور وفيديوهات عالية الجودة، ومؤشرات القراءة، والتشفير التام بين الطرفين، وهي ميزات تفتقر إليها الرسائل النصية التقليدية.



كما عملت الشركة على تحسين عملية نقل البيانات والرسائل القديمة بسلاسة تامة، لضمان عدم فقدان أي محادثات أثناء التحول. ويأتي هذا التوجه بعد إعلان سامسونغ أن هواتفها الرائدة الجديدة ستبدأ في اعتماد تطبيق غوغل بشكل مسبق، بهدف خلق بيئة مراسلة أكثر تكاملاً وتوافقاً مع معايير الأندرويد العالمية.

