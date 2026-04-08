"خرائط غوغل" تعتمد الذكاء الاصطناعي لكتابة أوصاف الصور تلقائيًا

أعلنت شركة " " عن مجموعة تحديثات جديدة في تطبيق "خرائط غوغل"، تهدف إلى تسهيل مشاركة محتوى الأماكن عبر إدماج تقنيات لكتابة أوصاف تلقائية للصور ومقاطع الفيديو.



الميزة الأبرز تقوم على نموذج "جيميناي"، حيث يحلّل الصور التي يختارها المستخدم ويقترح وصفًا مناسبًا لها بشكل تلقائي، مع إمكانية تعديل الوصف أو حذفه قبل النشر.



وتتوفر هذه الخاصية حاليًا باللغة على أجهزة iOS داخل ، على أن يتم طرحها لاحقًا في باقي الدول وعلى نظام أندرويد، وفق ما نقل موقع " ".



في سياق التسهيل، لا يقتصر التحديث على الوصف التلقائي، بل يشمل أيضًا تبسيط عملية اختيار الصور، إذ يتيح التطبيق عند منح الإذن الوصول إلى الوسائط عرض الصور ومقاطع الفيديو الحديثة مباشرة ضمن قسم المساهمة، ما يسرّع عملية النشر.



كما أضافت "غوغل" أدوات جديدة تتيح للمستخدمين تتبّع أثر مساهماتهم بشكل أدق، من خلال:



عرض إجمالي النقاط المكتسبة



توضيح مستوى المستخدم ضمن برنامج "Local Guide"



تحديث شارات الإنجاز بما يعكس مستوى الخبرة، مثل "مصور محترف" أو "خبير مراجعات"



وسيُمنح المستخدمون الأكثر نشاطًا إطارًا ذهبيًا يميّز حساباتهم.



وتعتمد "خرائط غوغل" على مجتمع واسع يضم أكثر من 500 مليون مساهم حول العالم، يرفدون التطبيق بالصور والمراجعات بشكل مستمر.



وتعكس هذه التحديثات توجّه "غوغل" نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في التجربة اليومية، بهدف تحسين سهولة الاستخدام ورفع جودة المحتوى، في وقت باتت فيه آراء المستخدمين عاملًا أساسيًا في اتخاذ قرارات زيارة الأماكن. (العربية)

