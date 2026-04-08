تكنولوجيا وعلوم
تقنية روسية جديدة لإنتاج الأكسجين داخل المحطة الفضائية الدولية
Lebanon 24
08-04-2026
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمل علماء من
المركز الوطني للبحوث
في
معهد كورتشاتوف
، بالتعاون مع خبراء من معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، على تطوير تقنية حيوية جديدة.
وقد عرض الباحثون نوعًا متقدّمًا من الطحالب يتمتع بقدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج عن
رواد الفضاء
داخل
المحطة الفضائية الدولية
، وتحويله إلى أكسجين.
وخلال اجتماع هيئة رئاسة
أكاديمية العلوم
الروسية، تحت عنوان "الفضاء كمصدر للمعرفة العلمية والتقدم والتعاون"، تحدث
ميخائيل كوفالتشوك
،
رئيس المركز
، عن هذا التطور العلمي.
وأوضح
كوفالتشوك
أن هذه التقنية تتيح حاليًا تحويل النفايات إلى طاقة أو مواد مفيدة، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في رفع كفاءة عملية التمثيل الضوئي لدى الطحالب بشكل ملحوظ، بحيث يمكن لمتر مكعب واحد منها امتصاص كامل كمية ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها رائد فضاء واحد، وتحويلها إلى أكسجين.
وأضاف أن الفرق العلمية تعمل على تطوير هذه الطحالب لاستخدامها ضمن أنظمة دعم الحياة في المركبات الفضائية.
