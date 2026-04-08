إليكم موعد إطلاق أول آيفون قابل للطي

أفادت تقارير حديثة بأن شركة "أبل" تتجه نحو إطلاق أول هاتف "آيفون" قابل للطي في أيلول المقبل، بالتزامن مع طرح "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 "، في خطوة منتظرة قد تعيد رسم ملامح المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

وبحسب تقرير للصحافي التقني في وكالة " "، لا تزال الشركة تضع هذا الموعد ضمن خطتها، أو بعده بفترة قصيرة، رغم التحديات التقنية التي ترافق تطوير هذا النوع من الأجهزة.

ويأتي ذلك عقب تقارير سابقة نشرتها "Nikkei Asia"، تحدثت عن احتمال تأجيل الإطلاق بسبب صعوبات في مرحلة الاختبارات الهندسية، ما أثار تساؤلات حول مدى جهوزية الجهاز.

ورغم التعقيد المرتبط بتصنيع الهواتف القابلة للطي، يُرجّح أن يكون توفر الجهاز محدودًا في البداية، نتيجة صعوبة الإنتاج وارتفاع الكلفة.

ويُعد دخول "أبل" إلى هذا القطاع خطوة لافتة، في ظل سيطرة شركات مثل " " وعدد من الشركات سوق الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة.

وتشير المعطيات إلى أن "أبل" تمكنت من معالجة بعض أبرز التحديات، خصوصًا ما يتعلق بجودة الشاشة ومتانتها، إضافة إلى الحد من ظهور عند فتح الجهاز، وهي من أبرز نقاط الضعف في الأجهزة المنافسة.

ورغم أن موعد الإطلاق لم يُحسم نهائيًا مع بقاء نحو ستة أشهر، فإن المؤشرات الحالية تعزز فرص دخول "أبل" رسميًا إلى سوق الهواتف القابلة للطي في وقت أقرب مما كان متوقعًا.