ساعة سامسونغ الجديدة تتنافس مع أبل واتش ألترا 3 في سوق 5G

كشف تقرير تقني أن ساعة " غالاكسي ألترا 5" المتطورة ستدعم سرعات 5G فائقة، إلا أن الأداء سيختلف بحسب الموقع الجغرافي، إذ من المتوقع أن تطلق الساعة بنسختين تدعمان الجيلين الرابع والخامس مع تباين توفر كل نسخة حسب البلد.





ووفقاً لموقع "نادي غالاكسي" ، فقد كشفت خوادم سامسونغ عن سلسلة من أرقام الطرازات التي تشير إلى إصدارات ساعة Watch Ultra القادمة، والتي ستدعم شبكات 5G و4G والواي فاي، لتكون خلفا للطراز الأصلي الذي أطلق لأول مرة في العام 2024.



ويتوقع الموقع أن يطرح إصدار 5G في أسواق وكوريا، بينما سيطرح إصدار 4G في بقية أنحاء العالم.



وفي الولايات المتحدة، سينافس إصدار 5G من ساعة غالاكسي واتش ألترا ساعة أبل واتش ألترا 3 التي تدعم تقنية 5G والتي أطلقت لأول مرة في خريف العام الماضي، في حين سيحظى إصدار 4G بتوافق أوسع عالميا نظرا لانتشار شبكة الجيل الرابع على نطاق أوسع.



