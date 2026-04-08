تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
غوغل تقدم ترقية مجانية لملايين أجهزة ويندوز 10 القديمة عبر ChromeOS Flex

Lebanon 24
08-04-2026 | 12:51
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة غوغل عن مبادرة جديدة تستهدف نحو 500 مليون مستخدم لنظام ويندوز 10، عبر تقديم ترقية مجانية لأجهزتهم القديمة التي لا تدعم التحديث إلى ويندوز 11.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يقترب فيه موعد انتهاء الدعم الأمني لنظام ويندوز 10، ما يضع ملايين الأجهزة حول العالم أمام مخاطر أمنية متزايدة.


وتشير التقارير إلى أن مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر الحالية غير قادرة على تشغيل ويندوز 11 بسبب متطلبات النظام الصارمة، ما يعني أنها ستفقد التحديثات الأمنية قريبًا.

وهذا الوضع يخلق ما وصفه خبراء بأزمة أمنية محتملة، حيث ستصبح هذه الأجهزة عرضة للاختراقات والبرمجيات الخبيثة مع توقف الدعم الرسمي.

ومع ارتفاع تكلفة شراء أجهزة جديدة، يجد المستخدمون أنفسهم أمام خيارين صعبين. الأول هو الاستمرار باستخدام نظام غير آمن، والثاني إنفاق مبالغ كبيرة على الترقية.

الحل البديل
وفي هذا السياق، تقدم "غوغل" حلاً بديلاً يتمثل في نظام ChromeOS Flex، وهو نسخة خفيفة من نظام ChromeOS يمكن تثبيتها مجانًا على الأجهزة القديمة.

ووفقًا للشركة، يتيح هذا النظام تحويل الكمبيوتر القديم إلى جهاز سريع وآمن دون الحاجة إلى تغيير أي شيء.

يذكر أن نظام تشغيل "غوغل" يعتمد، بشكل أساس، على التطبيقات السحابية، ما يقلل من استهلاك الموارد ويمنح الأجهزة القديمة عمرًا جديدًا.

أبعاد بيئية واقتصادية
ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى الأثر البيئي أيضًا، إذ تهدف غوغل إلى تقليل النفايات الإلكترونية الناتجة عن التخلص من الأجهزة غير المدعومة.

كما تساعد هذه الخطوة المستخدمين على تجنب تكاليف شراء أجهزة جديدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر عالميًا.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يشكل تحديًا غير مباشر لشركة مايكروسوفت، التي تسعى إلى دفع المستخدمين نحو تبني ويندوز 11.

وتعكس هذه المبادرة تحولًا مهمًا في سوق أنظمة التشغيل، حيث تحاول غوغل استقطاب مستخدمي ويندوز عبر تقديم بديل مجاني وعملي.

ومع استمرار الضغط على مستخدمي ويندوز 10، قد نشهد زيادة في تبني الأنظمة البديلة، خاصة بين المستخدمين الذين لا يرغبون في تحديث أجهزتهم أو استبدالها.

وفي ظل هذا الواقع، يبقى السؤال مفتوحًا، "هل تنجح غوغل في تغيير قواعد اللعبة، أم يظل ويندوز الخيار المهيمن رغم التحديات؟".

 
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24