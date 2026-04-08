غوغل تقدم ترقية مجانية لملايين أجهزة ويندوز 10 القديمة عبر ChromeOS Flex

أعلنت شركة عن مبادرة جديدة تستهدف نحو 500 مليون مستخدم لنظام 10، عبر تقديم ترقية مجانية لأجهزتهم القديمة التي لا تدعم التحديث إلى ويندوز 11.



وتأتي هذه الخطوة في وقت يقترب فيه موعد انتهاء الدعم الأمني لنظام ويندوز 10، ما يضع ملايين الأجهزة حول العالم أمام مخاطر أمنية متزايدة.





وتشير التقارير إلى أن مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر الحالية غير قادرة على تشغيل ويندوز 11 بسبب متطلبات النظام الصارمة، ما يعني أنها ستفقد التحديثات الأمنية قريبًا.



وهذا الوضع يخلق ما وصفه خبراء بأزمة أمنية محتملة، حيث ستصبح هذه الأجهزة عرضة للاختراقات والبرمجيات الخبيثة مع توقف الدعم الرسمي.



ومع ارتفاع تكلفة شراء أجهزة جديدة، يجد المستخدمون أنفسهم أمام خيارين صعبين. الأول هو الاستمرار باستخدام نظام غير آمن، والثاني إنفاق مبالغ كبيرة على الترقية.



الحل البديل

وفي هذا السياق، تقدم "غوغل" حلاً بديلاً يتمثل في نظام ChromeOS Flex، وهو نسخة خفيفة من نظام ChromeOS يمكن تثبيتها مجانًا على الأجهزة القديمة.



ووفقًا للشركة، يتيح هذا النظام تحويل الكمبيوتر القديم إلى جهاز سريع وآمن دون الحاجة إلى تغيير أي شيء.



يذكر أن نظام تشغيل "غوغل" يعتمد، بشكل أساس، على التطبيقات السحابية، ما يقلل من استهلاك الموارد ويمنح الأجهزة القديمة عمرًا جديدًا.



أبعاد بيئية واقتصادية

ولا تقتصر أهمية على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى الأثر البيئي أيضًا، إذ تهدف غوغل إلى تقليل النفايات الإلكترونية الناتجة عن التخلص من الأجهزة غير المدعومة.



كما تساعد هذه الخطوة المستخدمين على تجنب تكاليف شراء أجهزة جديدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر عالميًا.



ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يشكل تحديًا غير مباشر لشركة ، التي تسعى إلى دفع المستخدمين نحو تبني ويندوز 11.



وتعكس هذه المبادرة تحولًا مهمًا في سوق أنظمة التشغيل، حيث تحاول غوغل استقطاب مستخدمي ويندوز عبر تقديم بديل مجاني وعملي.



ومع استمرار الضغط على مستخدمي ويندوز 10، قد نشهد زيادة في تبني الأنظمة البديلة، خاصة بين المستخدمين الذين لا يرغبون في تحديث أجهزتهم أو استبدالها.



وفي ظل هذا الواقع، يبقى السؤال مفتوحًا، "هل تنجح غوغل في تغيير قواعد اللعبة، أم يظل ويندوز الخيار المهيمن رغم التحديات؟".







Advertisement