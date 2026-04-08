تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الأجهزة اللوحية خيار عملي للمهام الخفيفة.. والحواسيب للمحترفين

Lebanon 24
08-04-2026 | 23:00
A-
A+

الأجهزة اللوحية خيار عملي للمهام الخفيفة.. والحواسيب للمحترفين
الأجهزة اللوحية خيار عملي للمهام الخفيفة.. والحواسيب للمحترفين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طرحت التحسينات الكبيرة في قدرات أجهزة "أندرويد" اللوحية، التي أصبح بالإمكان استخدامها للمهام اليومية بشكل يشبه أجهزة الكمبيوتر المحمولة، سؤالًا عن إمكانية أن تحل هذه الأجهزة مكان الحاسوب بالكامل، أم أنها ستبقى مناسبة للاستخدام الخفيف والمتوسط؟.

تقدم كبير 
وتمتاز الأجهزة اللوحية الحديثة بشاشات أكبر، ومعالجات أقوى، ودعم لوحات المفاتيح والفأرة، ما يعزز من إمكانياتها لتقديم تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي.

وبعض الأجهزة مثل "سامسونغ تاب" تدعم أوضاعًا شبيهة بأجهزة الكمبيوتر مثل "DeX"، ما يجعل التبديل بين التطبيقات والعمل عليها أكثر سهولة.

لكن رغم هذا التقدم، لا تزال قدرة الأجهزة اللوحية على منافسة أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الأداء الكامل غير مكتملة، خاصة عند الحديث عن التطبيقات الاحترافية الثقيلة والمهام التي تتطلب قوة معالجة عالية.

وإذا كانت استخداماتك اليومية تتركز في كتابة المستندات، إجراء مكالمات الفيديو، التصفح عبر الإنترنت، أو العمل على العروض التقديمية، فإن الأجهزة اللوحية تقدم تجربة مرضية.

وعند إرفاق الأجهزة بلوحة مفاتيح وفأرة، يصبح استخدامها أقرب إلى تجربة أجهزة الكمبيوتر المحمول، والأمر نفسه ينطبق على الألعاب الخفيفة أو الألعاب السحابية التي تستفيد من اتصال الإنترنت، ما يجعل الأجهزة اللوحية خيارًا فعالًا للمسافرين أو المستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز خفيف الوزن وعملي.

تحديات الأداء والتوافق
وتعتمد أجهزة الكمبيوتر المحمول غالبًا على نظام تشغيل قوي وتطبيقات متخصصة لا تتوافر دائمًا على أجهزة "أندرويد" اللوحية. 
وبعض البرامج الشائعة مثل برامج تحرير الفيديو المتقدمة أو تطبيقات التصميم الاحترافية لا تعمل بشكل كامل أو لا تتوافر بنسخ متكافئة على أجهزة "أندرويد"، ما يمثل عائقًا للمستخدمين المحترفين.

كما أن الأجهزة اللوحية، خاصة ذات المواصفات المتوسطة، قد تواجه مشكلات في الأداء عند التعامل مع مهام ثقيلة أو تشغيل برامج متعددة في وقت واحد، بخلاف أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تمتلك أنظمة تبريد وأداء أعلى.

ليس بديلًا كاملاً
وأجابة على سؤال عمّا إذا كانت الأجهزة اللوحية ستحل مكان الكمبيوتر المحمول، ليست بسيطة بـ"نعم" أو "لا"، فبالنسبة للعديد من المستخدمين الذين يقومون بمهام خفيفة إلى متوسطة، يمكن لجهاز أندرويد اللوحي أن يكون بديلًا عمليًا ومريحًا لجهاز الكمبيوتر المحمول، خاصة عند إرفاقه بملحقات الإنتاجية المناسبة. 

أما للمستخدمين الذين يعتمدون على برامج احترافية أو يحتاجون لأداء عالي، فأجهزة الكمبيوتر المحمولة لا تزال الخيار الأفضل إلى حد كبير.
مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24