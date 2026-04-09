تكنولوجيا وعلوم

ما هو اسم أول آيفون قابل للطي؟ تسريبات تكشف التفاصيل

Lebanon 24
09-04-2026 | 04:00
ما هو اسم أول آيفون قابل للطي؟ تسريبات تكشف التفاصيل
ما هو اسم أول آيفون قابل للطي؟ تسريبات تكشف التفاصيل photos 0
تشير أحدث التسريبات إلى أن أول هاتف قابل للطي من شركة أبل قد يحمل اسم آيفون ألترا، في خطوة من المحتمل أن تغير قواعد المنافسة في سوق الهواتف الفاخرة القابلة للطي.

وجاءت هذه التلميحات من مصدر على منصة "ويبو"، المعروف باسم @DigitalChatStation، الذي أكد أن "أبل" قد تعتمد تسمية "ألترا" لهاتفها القادم، على الرغم من أن الاسم لم يتم تأكيده رسميًا بعد.

وأثارت هذه التسريبات نقاشًا واسعًا بين مصنّعي الهواتف الصينيين، الذين بدأوا بالفعل التفكير في استخدام علامة "ألترا" لأجهزتهم القابلة للطي، مع ظهور أسماء غير رسمية مثل "Huawei Pura Ultra 2" و"Xiaomi MIX Fold Ultra" على الإنترنت، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina"
من المتوقع أن تطلق "أبل" هاتفها القابل للطي خلال النصف الثاني من 2026، وسط اهتمام كبير ليس فقط بالمواصفات التقنية، بل أيضًا بالبرمجيات والمتانة.

وإذا تم اعتماد تسمية "ألترا"، فهذا يعني أن الجهاز سيحصل على مكانة متميزة ضمن تشكيلة هواتف "أبل"، من حيث الميزات والسعر.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن الهواتف القابلة للطي تتجه أكثر نحو الفئة الفاخرة، وأن تسمية "ألترا" قد تصبح العلامة المرجعية للأجهزة الأعلى مستوى في السوق.
