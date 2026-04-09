iPadOS 26.4.. ميزة جديدة من أبل لتنظيم النوافذ المخفية وإدارتها بسهولة

09-04-2026 | 07:27
iPadOS 26.4.. ميزة جديدة من أبل لتنظيم النوافذ المخفية وإدارتها بسهولة
قدم نظام iPadOS 26 نظام نوافذ جديد كلياً للتطبيقات، بينما أضاف تحديث iPadOS 26.4 مؤخراً تحسيناً رئيسياً يهم المستخدمين المتقدمين الذين يعتمدون على فتح نوافذ متعددة.

ويقوم نظام iPadOS 26.4 بإخطار المستخدم عندما يحتوي التطبيق على نوافذ مخفية، ويعرض خيار إظهار جميع النوافذ لتسهيل التحكم بها.

وبعد سنوات من مطالبة مستخدمي iPad المتقدمين بنظام تعدد مهام أقل تقييداً، قدمت أبل أخيراً هذا النظام في iPadOS 26 بما يسمح بفتح أي عدد من نوافذ التطبيقات وتغيير حجمها بحرية، لكن هذا التغيير، كما هو متوقع، جعل من السهل فقدان السيطرة على النوافذ المفتوحة.

ولتلافي هذه المشكلة، أضافت شركة أبل في نظام iPadOS 26.4 ميزة جديدة مصممة للمساعدة، فعند تشغيل تطبيق iPad يحتوي على نوافذ متعددة مفتوحة، بعضها مخفي، ستظهر نافذة منبثقة جديدة على الشاشة في iPadOS 26.4.

وتعرض النافذة المنبثقة عبارة "X نوافذ مخفية" وتتيح للمستخدم النقر أو الضغط لعرض جميع النوافذ المفتوحة، ومع ظهورها من أيقونة التطبيق الذي تم تشغيله، يعني أنها ستظهر في مواقع مختلفة اعتماداً على مكان وجود أيقونة التطبيق.

من الناحية الوظيفية، تخدم هذه النافذة غرضاً مشابهاً لميزة "الرف" القديمة التي ظهرت لأول مرة في iPadOS 15، لكنها تقدم حلاً أكثر مرونة لإدارة النوافذ المخفية في بيئة تعدد المهام الجديدة.
