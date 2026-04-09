أداة جديدة من غوغل تُسهل نسخ الصور ومشاركتها.. تعرف عليها!

أعلنت شركة " " عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق "غوغل فوتوز"، تتيح نسخ الصور ومقاطع الفيديو مباشرة عبر نظام المشاركة، من دون الحاجة إلى تحميلها أولًا على الهاتف، في خطوة تهدف إلى تسريع وتسهيل تبادل المحتوى على أجهزة "أندرويد".



في السابق، كان على المستخدم تنزيل الصورة أو الفيديو من السحابة إلى الجهاز قبل مشاركته، وهو ما كان يستغرق وقتًا إضافيًا ويتأثر بسرعة الإنترنت. أما مع التحديث الجديد، فقد تم اختصار هذه الخطوة بشكل واضح.



تعمل الميزة بطريقة بسيطة؛ فعند اختيار صورة أو فيديو داخل التطبيق والضغط على زر المشاركة، يظهر خيار جديد باسم "نسخ". وعند استخدامه، يتم حفظ الوسائط مباشرة في حافظة النظام، ليتمكن المستخدم من لصقها لاحقًا في أي تطبيق يدعم الصور أو الفيديوهات، مثل تطبيقات المراسلة أو الشبكات الاجتماعية أو الملاحظات.



وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند الحاجة إلى إرسال محتوى بسرعة، أو عند مشاركة عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو، إذ توفّر الوقت وتقلل من انتظار التحميل.



لكن يجدر الانتباه إلى أن النسخة المنسوخة قد تكون أقل دقة من الأصلية، وذلك بهدف تسريع العملية وتقليل استهلاك البيانات، ما قد يؤثر بشكل طفيف على جودة الصورة أو الفيديو.



ولا تقتصر الميزة على الصور فقط، بل تشمل أيضًا مقاطع الفيديو، حيث يمكن نسخها ولصقها بالطريقة نفسها في التطبيقات الأخرى.



كما تدعم الميزة التكامل مع لوحة المفاتيح "جي بورد"، إذ يتم حفظ الوسائط المنسوخة ضمن الحافظة، ما يتيح الوصول إليها لاحقًا حتى بعد نسخ عناصر أخرى، وهو ما يعزز سهولة الاستخدام في التفاعل السريع.



وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحسينات مستمرة على تطبيق "غوغل فوتوز"، بهدف تحسين تجربة المستخدم من حيث السرعة وسهولة المشاركة، إلى جانب تنظيم وحفظ المحتوى.

