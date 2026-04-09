تكنولوجيا وعلوم

باحثون يطورون روبوت سباح بـ«عضلات حية»

Lebanon 24
09-04-2026 | 14:50
باحثون يطورون روبوت سباح بـ«عضلات حية»
باحثون يطورون روبوت سباح بـ«عضلات حية» photos 0
طور فريق من الباحثين في جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) روبوتاً سباحاً جديداً يُعرف باسم «أوسترابوت (OstraBot)»، يعتمد على عضلات حية مُنَمّاة في المختبر بدلاً من المحركات أو البطاريات التقليدية، في خطوة تُعد تقدماً بارزاً في مجال الروبوتات الهجينة الحيوية.

يعتمد الروبوت على نظام مبتكر يجمع شريحتين من العضلات الهيكلية بحيث تنقبض إحداهما لتشد الأخرى، ما يخلق حلقة تغذية راجعة ذاتية تُحسّن قوة العضلات مع مرور الوقت دون الحاجة إلى تحفيز كهربائي خارجي أو تدريب يدوي. وبهذا التصميم، تمكن «OstraBot» من الوصول إلى سرعة قياسية بلغت 467 مليمتراً في الدقيقة، الأعلى بين الروبوتات الهجينة الحيوية حتى الآن.

وأوضح الباحثون أن هذا النهج يعالج أحد أبرز القيود السابقة في هذا المجال، وهو ضعف قوة العضلات الاصطناعية، ويتيح استخدام الروبوتات الحيوية في تطبيقات متنوعة تشمل الأجهزة الطبية ذات التدخل المحدود والمراقبة البيئية، حيث توفر هذه الروبوتات المرونة والكفاءة وتقليل الأثر البيئي.

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو دمج الأنظمة البيولوجية مع الآلات، ما يمهد الطريق لتطوير روبوتات أكثر قوة وموثوقية وقادرة على التكيف الذاتي، رغم أن التقنية لا تزال في مرحلة تجريبية، ويُتوقع أن تثير مستقبلاً نقاشات حول الجوانب الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة بالروبوتات الحيوية.

