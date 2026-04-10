لمزيد من الخصوصية...واتساب يطلق ميزة اسم المستخدم

أطلق تطبيق المراسلة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء اسم مستخدم خاص بهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتسهيل التواصل دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف.

وتتوفر الميزة حالياً لعدد محدود من مستخدمي هواتف أندرويد وiOS، على أن يتم تعميمها تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما نقلته تقارير تقنية.

وتُعد هذه الإضافة تحولاً مهماً في طريقة استخدام التطبيق، إذ أصبح بالإمكان البحث عن المستخدمين والتواصل معهم عبر اسم المستخدم فقط، ما يقلل الاعتماد على أرقام الهواتف الشخصية ويعزز مستوى الأمان والخصوصية.

ويمكن للمستخدمين إنشاء اسم المستخدم من خلال إعدادات الملف الشخصي داخل التطبيق، عبر خطوات بسيطة تتيح ربط الاسم بالحساب بشكل دائم ليتم استخدامه بدلاً من الرقم عند المشاركة أو البحث.

ووضعت الشركة ضوابط محددة لاختيار أسماء المستخدمين، من بينها منع استخدام أسماء تبدأ بـ"www"، أو تنتهي بامتدادات مواقع مثل ".com"، إضافة إلى ضرورة احتواء الاسم على حرف واحد على الأقل، لمنع الأسماء الرقمية أو الرمزية فقط.

وتسعى واتساب من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين سهولة الوصول إلى المستخدمين وحماية بياناتهم الشخصية، في ظل توجه متزايد لدى تطبيقات التواصل نحو تعزيز الخصوصية وتقليل مشاركة المعلومات الحساسة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الميزة في تحسين تجربة الاستخدام، خصوصاً لمن يفضلون عدم مشاركة أرقام هواتفهم أثناء التواصل عبر المنصة.