|
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سيُنافس سامسونغ.. موتورولا تُطلق هاتفها الجديد وهذه ميزاته
Lebanon 24
10-04-2026
|
01:00
أطلقت
موتورولا
هاتف Moto G Stylus الجديد الذي صممته لينافس أحدث هواتف "Glaxy S" من
سامسونغ
.
وحصل الهاتف على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وأتى بأبعاد (162.2/74.8/8.3) ملم، بوزن 192 غ.
وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 444 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 5000 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية بدقة (50+13) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.
وتم تزويد الهاتف بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
