Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سيُنافس سامسونغ.. موتورولا تُطلق هاتفها الجديد وهذه ميزاته

Lebanon 24
10-04-2026 | 01:00
سيُنافس سامسونغ.. موتورولا تُطلق هاتفها الجديد وهذه ميزاته
سيُنافس سامسونغ.. موتورولا تُطلق هاتفها الجديد وهذه ميزاته photos 0
أطلقت موتورولا هاتف Moto G Stylus الجديد الذي صممته لينافس أحدث هواتف "Glaxy S" من سامسونغ.

وحصل الهاتف على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وأتى بأبعاد (162.2/74.8/8.3) ملم، بوزن 192 غ.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 444 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 5000 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

وأتت كاميرته الأساسية بدقة (50+13) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

وتم تزويد الهاتف بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موتورولا تُطلق هاتفها المتطور الجديد.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 08:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 08:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف منافس جديد من سامسونغ
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 08:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
موتورولا تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 08:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-09
Lebanon24
14:50 | 2026-04-09
Lebanon24
09:04 | 2026-04-09
Lebanon24
07:27 | 2026-04-09
Lebanon24
05:34 | 2026-04-09
Lebanon24
04:00 | 2026-04-09
