سيُنافس سامسونغ.. موتورولا تُطلق هاتفها الجديد وهذه ميزاته

أطلقت هاتف Moto G Stylus الجديد الذي صممته لينافس أحدث هواتف "Glaxy S" من .



وحصل الهاتف على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وأتى بأبعاد (162.2/74.8/8.3) ملم، بوزن 192 غ.



وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 444 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 5000 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.



ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.



وأتت كاميرته الأساسية بدقة (50+13) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.



وتم تزويد الهاتف بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)



