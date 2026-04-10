بعد اشتداد المنافسة.. غوغل وإنتل توحدان الجهود لريادة سوق الذكاء الاصطناعي

متفرقات
بعد اشتداد المنافسة.. "غوغل" و"إنتل" توحدان الجهود لريادة سوق الذكاء الاصطناعي
10-04-2026
|
07:47
أعلنت شركتا "
غوغل
" و"
إنتل
" عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية في مجال
الذكاء الاصطناعي
، بهدف تعزيز قدرات الحوسبة السحابية وتطوير تقنيات متقدمة لمعالجة البيانات الضخمة.
وتتضمن هذه الشراكة دمج معالجات "إنتل" الحديثة من جيل "Xeon" ضمن البنية التحتية لخدمات "غوغل سحابياً" (Google Cloud)، مما يساهم في تسريع وتيرة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها بكفاءة أعلى.
كما يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير أدوات برمجية مفتوحة المصدر تسهل على المطورين بناء تطبيقات ذكية ومبتكرة.
ويأتي هذا التحرك في إطار المنافسة المتصاعدة في سوق التكنولوجيا العالمي، حيث تحرص "غوغل" على تعزيز ريادتها في الخدمات السحابية، بينما تسعى "إنتل" لتأكيد تفوق معالجاتها في مواجهة الطلب المتزايد على أجهزة تشغيل الذكاء الاصطناعي.
