منصة يوتيوب ترفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة

رفعت منصة اليوم الجمعة أسعار الاشتراكات في ، ومن المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة التي تصل إلى أربعة دولارات حيز التنفيذ اعتبارا من دورة صدور الفواتير المقبلة.وقالت منصة الفيديو المملوكة لشركة ألفابت إن خطة يوتيوب بريميوم العادية للأفراد سيكون سعرها 15.99 دولار شهريا، ارتفاعا من 13.99 دولار، بينما سيرتفع سعر الخطة العائلية أربعة دولارات إلى 26.99 دولار شهريا.أما فئة اشتراك يوتيوب فستكون تكلفتها 8.99 دولار شهريا. وزاد اشتراك يوتيوب ميوزك بريميوم المستقل دولارا واحدا ليصبح 11.99 دولار شهريا.وتمثل هذه التغييرات في الأسعار أول زيادة من يوتيوب في الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات، وتأتي بعد عدة إطلاق يوتيوب بريميوم، الذي ظهر لأول مرة في عام 2018 كنسخة معدلة من يوتيوب ريد، الذي طرح لأول مرة في 2015.وتأتي هذه الخطوات في أعقاب موجة أوسع من زيادة الأسعار عبر منصات البث، إذ رفعت سبوتيفاي أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، كما رفعت نتفليكس وديزني+ وغيرهما الرسوم أيضا في ظل سعي الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف المحتوى والتشغيل.وقال متحدث باسم يوتيوب: "يتيح لنا هذا التغيير الحفاظ على الميزات التي يقدرها أعضاؤنا وهي المشاهدة الخالية من الإعلانات والتشغيل في الخلفية ومكتبة ضخمة تضم أكثر من 300 مليون أغنية على يوتيوب ميوزك".وأعلنت يوتيوب العام الماضي أن خدمات يوتيوب بريميوم وميوزك مجتمعتين تجاوزتا 125 مليون مشترك على مستوى العالم، ارتفاعا من 100 مليون في 2024.