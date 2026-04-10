تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

منصة يوتيوب ترفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة

Lebanon 24
10-04-2026 | 12:53
A-
A+
منصة يوتيوب ترفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة
منصة يوتيوب ترفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفعت منصة يوتيوب اليوم الجمعة أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة التي تصل إلى أربعة دولارات حيز التنفيذ اعتبارا من دورة صدور الفواتير المقبلة.

وقالت منصة الفيديو المملوكة لشركة ألفابت إن خطة يوتيوب بريميوم العادية للأفراد سيكون سعرها 15.99 دولار شهريا، ارتفاعا من 13.99 دولار، بينما سيرتفع سعر الخطة العائلية أربعة دولارات إلى 26.99 دولار شهريا.
 

أما فئة اشتراك يوتيوب لايت فستكون تكلفتها 8.99 دولار شهريا. وزاد اشتراك يوتيوب ميوزك بريميوم المستقل دولارا واحدا ليصبح 11.99 دولار شهريا.

وتمثل هذه التغييرات في الأسعار أول زيادة من يوتيوب في الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات، وتأتي بعد عدة سنوات من إطلاق يوتيوب بريميوم، الذي ظهر لأول مرة في عام 2018 كنسخة معدلة من يوتيوب ريد، الذي طرح لأول مرة في 2015.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب موجة أوسع من زيادة الأسعار عبر منصات البث، إذ رفعت سبوتيفاي أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، كما رفعت نتفليكس وديزني+ وغيرهما الرسوم أيضا في ظل سعي الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف المحتوى والتشغيل.

وقال متحدث باسم يوتيوب: "يتيح لنا هذا التغيير الحفاظ على الميزات التي يقدرها أعضاؤنا وهي المشاهدة الخالية من الإعلانات والتشغيل في الخلفية ومكتبة ضخمة تضم أكثر من 300 مليون أغنية على يوتيوب ميوزك".


وأعلنت يوتيوب العام الماضي أن خدمات يوتيوب بريميوم وميوزك مجتمعتين تجاوزتا 125 مليون مشترك على مستوى العالم، ارتفاعا من 100 مليون في 2024.
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-04-10
Lebanon24
07:47 | 2026-04-10
Lebanon24
04:20 | 2026-04-10
Lebanon24
01:00 | 2026-04-10
Lebanon24
23:00 | 2026-04-09
Lebanon24
14:50 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24