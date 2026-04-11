جديد انستغرام.. تعديل التعليقات خلال فترة زمنية محدودة

11-04-2026 | 01:00
جديد انستغرام.. تعديل التعليقات خلال فترة زمنية محدودة
قامت شركة "ميتا" بإتاحة للمستخدمين إمكانية تعديل التعليقات التي يتركونها على منشورات "إنستغرام" ولكن فقط خلال فترة زمنية محددة.

ويجب أن يتم التعديل خلال 15 دقيقة فقط من لحظة نشر التعليق الأصلي، وفقا لـ"ميتا".

وتشبه هذه الآلية تشه الطريقة التي يتعامل بها التطبيق مع تعديل الرسائل النصية المباشرة، وهي ميزة أضافها التطبيق لأول مرة في عام 2024، أي بعد 11 عاما من إطلاق خاصية المراسلة المباشرة على "إنستغرام" في عام 2013.
ولا يمكنك تعديل إلا التعليقات التي كتبتها من حسابك الشخصي، وعملية التعديل نفسها سهلة للغاية. فقط اضغط على كلمة "تعديل" (Edit) أسفل تعليقك لتظهر لك نافذة نصية يمكنك من خلالها تحرير ما كتبته أو إعادة صياغته أو تحسينه، ثم اضغط على علامة الصح الزرقاء لحفظ التعديل.

وتؤكد "ميتا" أنه يمكن تعديل التعليقات عدة مرات كما تريد خلال فترة الـ15 دقيقة، لذا إذا كنت بحاجة إلى إجراء المزيد من التغييرات، فهذا الخيار متاح لك.

وتظهر التعليقات بعدة طرق عبر "إنستغرام"، بما في ذلك القصص (Stories) اعتبارا من عام 2024، لذا فإن توفير طريقة لتعديلها يعد إضافة مرحبا بها.(روسيا اليوم)
