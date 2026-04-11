تكنولوجيا وعلوم
"أكبر عملية احتيال".. مؤسس "تليغرام" يوجه انتقادات لتطبيق "واتسآب"
11-04-2026
|
04:00
انتقد مؤسس"
تليغرام
"
بافل دوروف
سياسات الخصوصية في تطبيق "واتسآب"، واصفا التشفير في التطبيق بأنه "أكبر عملية احتيال على المستخدمين".
وكتب دوروف في تدوينة قائلا:"قد يكون تشفير واتسآب أكبر عملية احتيال استهلاكي في التاريخ، إذ يخدع مليارات المستخدمين.فعلى الرغم من ادعاءات التطبيق، لكنه يقرأ رسائل المستخدمين ويشاركها مع أطراف ثالثة. أما تليغرام فلم يفعل ذلك قط، ولن يفعلها أبدا".
وأرفق مؤسس تليغرام تعليقه بلقطة شاشة لتقرير إعلامي حول دعوى قضائية مرفوعة ضد شرطة Meta Platforms تتهمها بتخزين الرسائل الخاصة للمستخدمين والوصول إليها، إذ رفعت الدعوة من مجموعة دولية من المدعين في يناير 2026.
ووفقا للمدعين فإن "واتسآب والشركة الأم "تخزنان وتحللان ويمكنهما الوصول إلى جميع الرسائل التي يفترض أنها "خاصة" للمستخدمين، ويشير النص الذي أرفقه دوروف إلى انه، وعبر "ثغرة أمنية"، يستطيع موظفو الشركة أو المتعاقدون الخارجيون تجاوز التشفير التام بين الطرفين والاطلاع على الرسائل الخاصة للمستخدمين. وتُشير الدعوى القضائية إلى أن
واتساب
لا يطلب إذن المستخدمين للقيام بذلك.(روسيا اليوم)
