أبل تعيد ابتكار "سيري" بتطبيق جديد تفاعلي

تشير تقارير حديثة إلى أن Apple تعمل على إطلاق تطبيق مستقل للمساعد الصوتي ، ليظهر مباشرة على الشاشة الرئيسية لأجهزة آيفون ضمن نظام التشغيل iOS 27، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال والمنافسة مع تطبيقات المحادثة الذكية.

وبحسب المعلومات، فمن المتوقع أن يحصل المستخدمون على التطبيق الجديد فور تثبيت النظام لاحقًا هذا العام، ليقدم تجربة مختلفة عن الشكل التقليدي لسيري.

ميزات متوقعة للتطبيق الجديد:

محادثة تفاعلي: سيسمح التطبيق بإجراء محادثات متواصلة ذهابًا وإيابًا، على غرار تطبيقات الدردشة الحديثة.

واجهة مشابهة للرسائل: سيأتي بتصميم قريب من تطبيق الرسائل، مع فقاعات دردشة وحقل لإدخال النص.

دعم النص والصوت: يمكن التبديل بسهولة بين التفاعل الصوتي والكتابي.

رفع الملفات: يتيح إرسال الصور والملفات وطرح أسئلة حولها.

سجل المحادثات: يوفر عرضًا للمحادثات السابقة، سواء في قائمة أو شبكة بواجهات مختصرة.

تثبيت المحادثات: إمكانية تثبيت المحادثات المهمة للوصول السريع.

دعم متعدد المنصات: سيعمل عبر iOS وiPadOS وmacOS مع مزامنة عبر iCloud.

فهم السياق الشخصي: سيتمكن من التفاعل بعمق مع بيانات المستخدم، مثل الرسائل والتقويم والبريد الإلكتروني.

اقتراحات ذكية: سيقترح مواضيع أو أسئلة بناءً على استخدامك السابق.

- تكامل مع الملاحظات: يمكنه حفظ المعلومات مباشرة في تطبيق Apple Notes .

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه Apple لإعادة تصميم تجربة سيري وتحويلها إلى مساعد ذكي أقرب إلى تطبيقات الدردشة، في ظل المنافسة المتزايدة في هذا المجال.