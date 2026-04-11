أبل تعيد ابتكار "سيري" بتطبيق جديد تفاعلي

11-04-2026 | 05:47
أبل تعيد ابتكار سيري بتطبيق جديد تفاعلي
تشير تقارير حديثة إلى أن Apple تعمل على إطلاق تطبيق مستقل للمساعد الصوتي siri، ليظهر مباشرة على الشاشة الرئيسية لأجهزة آيفون ضمن نظام التشغيل iOS 27، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والمنافسة مع تطبيقات المحادثة الذكية.

وبحسب المعلومات، فمن المتوقع أن يحصل المستخدمون على التطبيق الجديد فور تثبيت النظام لاحقًا هذا العام، ليقدم تجربة مختلفة عن الشكل التقليدي لسيري.

ميزات متوقعة للتطبيق الجديد:

  • روبوت محادثة تفاعلي: سيسمح التطبيق بإجراء محادثات متواصلة ذهابًا وإيابًا، على غرار تطبيقات الدردشة الحديثة.
  • واجهة مشابهة للرسائل: سيأتي بتصميم قريب من تطبيق الرسائل، مع فقاعات دردشة وحقل لإدخال النص.
  • دعم النص والصوت: يمكن التبديل بسهولة بين التفاعل الصوتي والكتابي.
  • رفع الملفات: يتيح إرسال الصور والملفات وطرح أسئلة حولها.
  • سجل المحادثات: يوفر عرضًا للمحادثات السابقة، سواء في قائمة أو شبكة بواجهات مختصرة.
  • تثبيت المحادثات: إمكانية تثبيت المحادثات المهمة للوصول السريع.
  • دعم متعدد المنصات: سيعمل عبر iOS وiPadOS وmacOS مع مزامنة عبر iCloud.
  • فهم السياق الشخصي: سيتمكن من التفاعل بعمق مع بيانات المستخدم، مثل الرسائل والتقويم والبريد الإلكتروني.
  • اقتراحات ذكية: سيقترح مواضيع أو أسئلة بناءً على استخدامك السابق.
  • -تكامل مع الملاحظات: يمكنه حفظ المعلومات مباشرة في تطبيق Apple Notes.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه Apple لإعادة تصميم تجربة سيري وتحويلها إلى مساعد ذكي أقرب إلى تطبيقات الدردشة، في ظل المنافسة المتزايدة في هذا المجال.

مواضيع ذات صلة
تفاعل واسع مع مشهد وفاة "وضحى" في "شارع الأعشى 2"
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي تسلم من علي ضاحي إصداره الجديد "سيرة قائد شجاع – محمد عفيف روح السيد"
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ثورة في "سيري".. أبل تستعد لإطلاق أذكى مساعد رقمي في نظام iOS 27
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تُخطط لإطلاق تطبيقين جديدين لأجهزة iPhone وiPad وMac هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
14:00 | 2026-04-11
Lebanon24
10:39 | 2026-04-11
Lebanon24
04:00 | 2026-04-11
Lebanon24
01:00 | 2026-04-11
Lebanon24
23:00 | 2026-04-10
Lebanon24
15:03 | 2026-04-10
