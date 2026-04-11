أبل تعيد ابتكار "سيري" بتطبيق جديد تفاعلي

تشير تقارير حديثة إلى أن Apple تعمل على إطلاق تطبيق مستقل للمساعد الصوتي siri، ليظهر مباشرة على الشاشة الرئيسية لأجهزة آيفون ضمن نظام التشغيل iOS 27، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والمنافسة مع تطبيقات المحادثة الذكية.
وبحسب المعلومات، فمن المتوقع أن يحصل المستخدمون على التطبيق الجديد فور تثبيت النظام لاحقًا هذا العام، ليقدم تجربة مختلفة عن الشكل التقليدي لسيري.
ميزات متوقعة للتطبيق الجديد:
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه Apple لإعادة تصميم تجربة سيري وتحويلها إلى مساعد ذكي أقرب إلى تطبيقات الدردشة، في ظل المنافسة المتزايدة في هذا المجال.